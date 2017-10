Google Pixel 2 e 2 XL uscita, prezzo e news: come seguire la diretta della presentazione

E’ tutto pronto per l’attesissima presentazione di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL, gli smartphone top di gamma firmati Google. In particolare, i due device saranno svelati al pubblico a partire dalle 18 (ora italiana): i più curiosi avranno anche modo di seguire la diretta online, semplicemente seguendo lo streaming che vi lasciamo qui sotto.

Ma cosa aspettarsi da Google Pixel 2 e il Google Pixel 2 XL? I dispositivi non sono altro che la seconda generazione di “Googlefonini” dopo i Nexus e, fortunatamente, la loro uscita è prevista anche in Italia. Stando ai rumors, potranno essere acquistati direttamente online dal Google Store oppure nei negozi fisici dall’operatore 3 Italia. Le caratteristiche tecniche sembra non si discosteranno troppo dagli altri top di gamma, con un ampio display da 5,5 pollici: il prezzo sarà invece molto elevato e, stando ai rumors, potrebbe aggirarsi intorno ai 999 dollari.

Insieme al Google Pixel 2 e il Google Pixel 2 XL, sembra verranno presentate anche ulteriori novità firmate Big G. Tra queste si vocifera di una versione mini – e particolarmente economica – dell’assistente da salotto Google Home ma anche di auricolari wireless con Google Assistant. Infine, si vocifera anche della possibile uscita dei Google Pixelbook: si tratta in particolare di un Chromebook convertibile di fascia alta dotato anche di stylus pen.

Photo Credit: Evan Blass on Twitter