Google Home Vs Amazon Echo: shopping, telefonate e molto altro

Google e Amazon sono pronti a rivoluzionare le nostre case, in particolare con Google Home e Amazon Echo. E’ notizia di poche ore fa quella che anche Big G avrebbe introdotto – attualmente solo negli Stati Uniti – la possibilità di fare shopping attraverso Google Home.

Google Home Vs Amazon Echo… Ma di cosa si tratta? Google Home e Amazon Echo sono due dispositivi pensati per la “Smart Home” ovvero per le case intelligenti del (prossimo) futuro. I dispositivi di domotica, quindi, non fanno altro che permettere al padrone di casa di interagire con gli oggetti presenti all’interno delle mura domestiche al fine di rendere più smart, semplice e sbrigativa la vita di tutti i giorni.

Tralasciando per un attimo Google Home e Amazon Echo, pensiamo ai nuovi “Dash Button” recentemente introdotti sempre dal colosso dell’e-commerce: da qualche mese a questa parte basta infatti un piccolissimo dispositivo per poter acquistare, direttamente da casa, i prodotti terminati. E’ propria sulla scia dello shopping che si sta muovendo anche Google Home: Google Assistant – l’assistente virtuale presente all’interno del dispositivo intelligente – sarà ora in grado di fare acquisti. Attualmente l’opportunità è attiva solamente per i cittadini degli Stati Uniti ma non è difficile pensare che – da qui a pochi mesi – anche nel Vecchio Continente assisteremo alla trasformazione delle nostre abitazioni. Non solo shopping e comandi vocali: sembra infine che sia Google sia Amazon stiano pensando ad una rivoluzione dell’oramai desueto telefono fisso. I due colossi – almeno stando a quanto affermato dal Wall Street Juournal – starebbero quindi lavorando a trasformare rispettivamente Google Home e Amazon Echo in dispositivi VoIP da utilizzare come telefono.