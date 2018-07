Google Camp 2018, Michael Jordan è uno dei Big di fama che prenderà parte all’esclusivo evento organizzato in Sicilia dal colosso americano. Il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è infatti arrivato ieri a bordo del suo jet privato all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Da lì sta raggiungendo il Verdura Resort di Sciacca sul mega yacht, il Phoenix 2, novanta metri di imbarcazione di lusso. Rumors di queste re, inoltre, riferiscono che ‘Il Dio del basket’ domenica pomeriggio a un raduno di giovani cestisti a Valderice.

Di Michael Jordan tuttavia i paparazzi non hanno ancora trovato la benché minima traccia … Dall’aeroporto, secondo le indiscrezioni, dopo l’atterraggio a Palermo un elicottero si è premurato di trasferire Jordan proprio su uno yacht per poi dirigersi a Sciacca nella più totale privacy. Jordan è arrivato in Sicilia per partecipare al Google Camp che si terrà a fine luglio a Selinunte. MJ23 alloggerà al Verdura Resort di Sciacca, insieme agli altri ospiti all’evento. Come da programma, prima del suo arrivo all’aeroporto Falcone-Borsellino sono scattate tutte le precauzioni del caso per tutelare la privacy dell’ex stella dell’Nba.

La leggenda del basket americano, sei volte campione NBA, prima è stato avvistato a Capri. Jordan si è divertito alla taverna Anema e Core, seduto al tavolo centralissimo amici e con la moglie, la modella cubana Yvette Pireto, si è fatto contagiare dal ritmo di tamburelli e pagliette alla messicana. Le donne che facevano parte del suo gruppo hanno preso il microfono per cantare “I will survive” e “Cielito Lindo”, mentre il campione della pallacanestro si è limitato ad assistere divertito allo spettacolo circondato da numerosi ammiratori.