Google Android Wear 2.0: ecco gli smartwatch LG Watch Sport e LG Watch Style

Google e LG si alleano per creare i nuovi smartwatch con sistema operativo Android Wear 2.0. I due orologi da polso intelligenti verranno presentati il 9 febbraio in un evento speciale organizzato dai due colossi della tecnologia e, già dal giorno successivo, venduti negli Stati Uniti.

Dopo Apple Watch, anche Google scende in campo per sfidare il mercato degli orologi intelligenti e lo fa collaborando con il colosso sud-coreano LG. Dalla loro partnership sono nati LG Watch Sport e LG Watch Style, entrambi dotati di sistema operativo Google Android Wear 2.0 e hardware LG. Ma cosa sappiamo? Oltre ad alcuni rumors sul design, attualmente sappiamo che verranno presentati ufficialmente il 9 febbraio 2017 negli Stati Uniti: il Europa arriveranno invece a partire dal 27 febbraio quando verranno mostrati al pubblico in occasione del Mobile World Congress di Barcellona.

La collaborazione di Google e LG ha fatto quindi nascere due nuovi smartwatch di ultima generazione che – oltre alle performance – sono anche dotati di un design che li rende perfetti per qualsiasi tipo di utilizzatore. Come anticipato, i nuovi orologi intelligenti verranno presentati nelle versioni LG Watch Sport e LG Watch Style: se la prima avrà dimensioni più grandi e cinturino blu, la seconda sarà più piccola e darà modo di scegliere tra cinturini color titanio, argento e oro rosa. Top di gamma sarà comunque la versione “Sport” che – oltre ad una batteria più grande – consentirà anche la connessione 3G e LTE così come NFC e GPS. La vera novità di questo top di gamma sarà però la possibilità di telefonare senza necessità di essere connessi ad uno smartphone.