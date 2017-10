Golosaria Milano 2017: date, programma e info della 12esima edizione della rassegna dedicata all’eccellenza agroalimentare italiana

E’ stata presentata a Palazzo Lombardia la 12esima edizione di Golosaria Milano, la rassegna dedicata al meglio dell’eccellenza agroalimentare italiana, con 300 espositori di cibo e vino, 18 cucine di strada e oltre 50 appuntamenti declinati sul tema di quest’anno: Oltre il Buono.

Si terrà dall’11 al 13 novembre Golosaria Milano 2017, la kermesse che – allestita presso gli spazi del Mi.Co – Fieramilanocity – porterà nel capoluogo lombardo una tre giorni all’insegna dell’eccellenza del “Made in Italy”. In particolare, tema di quest’anno sarà “Oltre il buono” ovvero il cibo inteso non solo come nutrimento per il corpo ma anche come risorsa per il sistema, capace di veicolare la forza che deriva dalla terra e di far scoprire la straordinaria biodiversità che ci circonda.

Grazie agli oltre 300 espositori provenienti da tutta la nostra Penisola – tra cibo e vino – anche quest’anno Golosaria Milano proporrà un ricco palinsesto di eventi, showcooking e degustazioni ma non solo: durante la kermesse saranno declinate le nuove tendenze in ambito enogastronomico, con l’exploit di giovani innovatori e produttori di cose buone, ma anche il bere miscelato di ultima generazione, il Barbecue all’italiana e la storia del riso sino all’apericena. Golosaria Milano 2017 sarà anche l’occasione per scoprire i 100 migliori vini d’Italia ma anche le Botteghe del Gusto selezionate dal best seller ilGolosario e a una schiera di nuovi cuochi che porteranno in scena l’evoluzione della cucina italiana.