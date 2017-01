Golden Globes 2017: La La Land trionfa con sette premi

Si è svolta nella notte (ora italiana) la premiazione per i Golden Globes 2017: a trionfare – sopra tutti – è stato La La Land, la commedia musicale scritta e diretta da Damien Chazelle ed interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling. Oltre alle premiazioni, però, non sono mancati nemmeno i momenti di grande spettacolo o di politica… Ecco cos’è successo.

La La Land ha trionfato ai Golden Globes 2017: il film – una commedia sentimentale musicale – si è aggiudicato infatti ben sette premi, tutti quelli per cui aveva ottenuto la nomination. In particolare, la 74esima edizione dei Golden Globes ha incoronato la pellicola di Damien Chazelle come “Miglior film o commedia musicale”, “Miglior Regista”, “Miglior attrice in un film commedia o musicale” per Emma Stone, “Miglior attore in un film commedia o musicale” per Ryan Gosling, “Miglior sceneggiatura”, “Miglior colonna sonora” ed infine “Miglior canzone”.

La serata in cui La La Land ha trionfato, però, è stata anche densa di momenti di puro intrattenimento ma anche di discussione politica. In particolare, i Golden Globes 2017 sono stati aperti dal simpatico tributo di Jimmy Fallon proprio al film di Chazelle diventato protagonista indiscusso della serata. Infine, uno dei momenti principali della serata – oltre alle premiazioni – è stato sicuramente il discorso di Meryl Streep, insignita con il “Premio alla Carriera”. La celebre attrice – amica nonchè sostenitrice di Hillary Clinton durante le Presidenziali USA 2016 – ha colto l’occasione per attaccare il neo-eletto Presidente Donald Trump in merito alla sua posizione nei confronti delle minoranze e degli immigrati: “La sua imitazione di un reporter disabile mi ha lasciato senza parole” ha commentato Meryl Streep.

Foto: La La Land/Facebook