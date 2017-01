Golden Globe 2017: vincitori e discorsi

Ieri sera, 8 gennaio 2016, a Los Angeles si è tenuta la premiazione per i Golden Globe 2017 i premi per il cinema e la televisione che tradizionalmente precedono gli Oscar.

Lo scorso anno i Golden Globe avevano consacrato l’ascesa di Leonardo DiCaprio, la cui interpretazione in The Revenant gli è valsa anche la tanto agognata statuetta, a trionfare, sopra tutti, quest’anno è stato La La Land, la commedia musicale scritta e diretta da Damien Chazelle ed interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling.

Il musical del regista di Whiplash si è portato a casa ben 7 dei più importati Golden Globe, tra cui riconoscimenti per Miglior commedia, Miglior regista, Miglior attrice protagonista (Emma Stone) e Miglior attore protagonista (Ryan Gosling).

Questa edizione dei Golden Globe 2017 sarà poi ricordata per il discorso di Meryl Streep, che ritirando il premio alla carriera, ha parlato di Trump, senza mai nominarlo, e della situazione critica del Paese “Mancanza di rispetto porta mancanza di rispetto, la violenza genera altra violenza. Quando i potenti usano la propria posizione per mettere altri a disagio perdiamo tutti”, della posizione di Hollywood “Hollywood è piena di outsider e stranieri, e se li cacciamo tutti non resterà altro da guardare che il football e le arti marziali miste, che non sono davvero arte” e della Stampa “abbiamo bisogno che la stampa ci sia per ogni oltraggio, per questo i nostri fondatori istituirono la stampa e la sua libertà“. Infine, Meryl Streep ha ricordato, con voce spezzata dall’emozione, l’attrice da poco scomparsa Carrie Fisher “Come mi disse una volta la mia amica, la principessa Leia: Prendi il tuo cuore spezzato, fallo diventare arte”.

Anche Ryan Gosling è riuscito a commuovere tutti gli ospiti presenti alla serata dei Golden Globe 2017 organizzata dalla Hollywood Foreign Press Association, ringraziando la moglie, l’attrice Eva Mendes. “Non sarei arrivato su questo palco senza l’aiuto di una montagna di persone. Non ho tempo di ringraziare tutti, quindi proverò a ringraziare quanto meglio posso una sola persona, dicendo che mentre io ero intento a cantare, ballare, suonare il pianoforte e ad avere una delle migliori esperienze come attore, la mia signora era impegnata a crescere nostra figlia, incinta della nostra seconda bambina, e cercare di aiutare il fratello a combattere la sua battaglia contro il cancro. Se non si fosse caricata su di sé tutto questo così che io potessi fare questa esperienza, ci sarebbe sicuramente qualcun altro qui sul palco. Quindi tesoro, grazie. Alle mie figlie, Amada ed Esmeralda, vi voglio bene. E se posso, vorrei dedicare questo premio alla memoria di suo fratello Juan Carlos Mendes”.

Come di consueto oltre al grande schermo, i Golden Globe 2017 hanno riservato grande spazio anche alla televisione consacrando a miglior serie tv The Crown, la produzione targata Netflix che ha come protagonista la vita della regina Elisabetta II e la famiglia reale britannica.

Golden Globe 2017, tutti i vincitori sezione Cinema:

Miglior film drammatico: Moonlight

Miglior regista: Damien Chazelle, La La Land

Miglior attore in un film drammatico: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Miglior attrice in un film drammatico: Isabelle Huppert, Elle

Miglior film commedia o musicale: La La Land

Miglior attrice in un film commedia o musicale: Emma Stone, La La Land

Miglior attore in un film commedia o musicale: Ryan Gosling, La La Land

Miglior attore non protagonista: Aaron Taylor-Johnson, Animali Notturni

Miglior attrice non protagonista: Viola Davis, Barriere

Miglior film d’animazione: Zootropolis

Miglior colonna sonora originale: La La Land

Miglior film in lingua non inglese: Elle

Miglior sceneggiatura: Damien Chazelle, La La Land

Miglior canzone originale: City of Stars, La La Land

Cecil B. De Mille Award: Meryl Streep

Golden Globe 2017, tutti i vincitori sezione Televisione:

Miglior Drama: The Crown

Miglior Comedy: Atlanta

Miglior miniserie/film tv: The People v.O.J. Simpson

Miglior attrice drama: Claire Foy, The Crown

Miglior attrice comedy: Tracee Ellis Ross, Black-ish

Miglior attore drama: Billy Bob Thornton, Goliath

Miglior attore comedy: Donald Glover, Atlanta

Miglior attrice miniserie: Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story

Miglior attore miniserie: Tom Hiddleston, The Night Manager

Miglior attore non protagonista: Hugh Laurie, The Night Manager

Miglior attrice non protagonista: Olivia Colman, The Night Manager