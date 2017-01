Golden Globe 2017: Meryl Streep non salta sul carro del vincitore e affonda su Trump

Meryl Streep è l’attrice maggiormente premiata nella storia dei Golden Globe e quest’anno le è stato riconosciuto un premio alla carriera. L’attrice – che ha fatto incetta anche di Oscar – era presente al Beverly Hilton, di Beverly Hills, dove si è tenuta la consueta cerimonia dei Golden Globe; per l’occasione ha regalato un discorso tutt’altro che accomodante.

La Streep non ha alcuna intenzione di saltare sul carro del vincitore e non ha schivato l’argomento Donald Trump. La donna ha invitato tutti gli attori, gli artisti e i giornalisti a non assecondare le tendenze xenofobe del neo Presidente degli Stati Uniti. L’attrice ha elencato una serie di grandissimi attori statunitensi nati e cresciuti in altri paesi, figli di migranti: basti pensare alle origini di Robert De Niro, Al Pacino o Leonardo Di Caprio.

La donna ha infine ricordato l’imbarazzante momento in cui Donald Trump aveva imitato e preso in giro un giornalista disabile che lo aveva criticato: “Mi ha spezzato il cuore quando l’ho visto, e non riesco a togliermelo dalla testa perché non era in un film, era la vita vera. E questo istinto di umiliare l’altro, quando è impersonato da qualcuno con una visibilità pubblica, qualcuno di potente, arriva nella vita di tutti quanti, perché autorizza altri a comportarsi nello stesso modo. La mancanza di rispetto causa altra mancanza di rispetto, la violenza incita altra violenza, e quando i potenti usano la loro posizione per maltrattare gli altri, perdiamo tutti quanti. E questo mi porta a parlare della stampa: abbiamo bisogno della stampa per tenere a bada il potere, questo è il motivo per cui i nostri padri fondatori hanno voluto che la sua libertà fosse riconosciuta dalla costituzione.“