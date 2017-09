Godersi settembre in Puglia

di Chiara Giacobelli

Sono ormai sempre di più gli italiani e gli stranieri che scelgono di staccare la spina a settembre o ottobre per evitare il troppo inflazionato mese di agosto. Ma dove andare a trascorrere qualche giorno di totale relax, sfruttando al massimo le temperature ancora miti? Ovviamente bisogna scendere verso il Sud per avere la quasi totale certezza di trovare bel tempo e aria calda, perciò in questo articolo vi proponiamo una meta in Puglia che abbiamo sperimentato di persona e ci è piaciuta davvero molto.

Cominciamo con il dire che Monopoli, Polignano a Mare e il Salento sono senza dubbio le località più gettonate, eppure esistono tratti della costa e cittadine altrettanto interessanti, di certo meno affollate di turisti. È, ad esempio, il caso di Barletta, una vera rivelazione per chi non conosce abbastanza bene la parte bassa dell’Italia: piazze tenute pulite e movimentate da giovani, concertini all’aperto, ristoranti o trattorie con ottimo cibo, oltre a monumenti storici di valore.

Poco distante da Barletta sorge, immersa in una natura verdeggiante con tanto di coniglietti che scorrazzano nel parco, la Tenuta San Francesco, un fantastico relais-resort a 4 stelle con un’immensa piscina pronta ad accogliere gli ospiti in cerca di ristoro e rilassamento. Occorre a questo punto specificare che non stiamo parlando di un discreto giardino, bensì di un’area verde di 35.000 metri quadri su cui nell’antichità fu costruita la struttura oggi divenuta un hotel di lusso. La leggenda che la riguarda è stimolante almeno quanto gli ambienti che la compongono, poiché il nome deriva da San Francesco in persona, il quale avrebbe dimorato qui di ritorno dall’Egitto.

Lo stile a cui si sono attenuti i proprietari è quello rustico di un tempo, al fine di mantenere viva l’atmosfera e rispettare le tradizioni. Ecco allora che vi ritroverete ad ammirare volte in legno pregiato, pavimenti in pietra, affreschi, travi a vista, sontuosi mobili d’epoca, il tutto modernizzato per offrire il massimo del comfort. Se le ampie e raffinate camere sono senza dubbio un piacere per gli occhi e per la mente, non sono da meno gli spazi comuni: oltre alla grande swimmingpool di cui abbiamo già parlato, potrete sorseggiare una bevanda fresca nella zona del bar stuzzicando tipicità pugliesi o divertirvi con il biliardo.

La Tenuta è molto conosciuta non solo in quanto hotel, ma anche come sede prescelta da tanti per cerimonie, anniversari, matrimoni, compleanni, meeting, conferenze e altri eventi che necessitano di una grande capienza, considerando la presenza di due spaziose sale-ristorante. È d’obbligo ricordare che nei dintorni non c’è soltanto Barletta da scoprire: Andria è stata ribattezzata la Città degli Svevi e a poca distanza da essa si erge l’imponente Castel del Monte, una fortezza a pianta circolare sul cui passato si intrecciano numerose storie di templari ed esoterismo; impossibile saltarne la visita se ci si trova nei paraggi, dal momento che è stato persino inserito nei Beni Patrimonio Unesco. Altrettanto degne di attenzione sono quindi Minervino Murge, il Balcone della Puglia da cui si gode di una splendida vista sulla regione fino al Gargano, e le più note Trani o Margherita di Savoia, città ancora troppo sottovalutate considerando quanto hanno da offrire.

La Tenuta è aperta tutto l’anno, perciò scegliete con cura il periodo giusto per le vostre vacanze e… buon relax!

Informazioni utili.

Tenuta San Francesco

S.S. 16 Km. 736 s.n.

Barletta (BT)

Tel : +39 0883 639001

Web: www.tenutasanfrancesco.it

Mail : info@tenutasanfrancesco.it