Gli articoli più letti del 2016 su Luxgallery

Archiviato il 2016, diamo il benvenuto al 2017, un nuovo anno che non potrà che essere ricco di appuntamenti da non perdere, curiosità da raccontare, personaggi del lusso da scoprire e storie di successo da celebrare.

Con lo sguardo rivolto verso il futuro, più fiduciosi che mai, eccoci a ripercorrere i 12 mesi appena conclusi tirando le somme del meglio del 2016 nel microcosmo targato Luxgallery.

Cos’hanno letto i nostri lettori negli ultimi 12 mesi?

Lo abbiamo chiesto alle statistiche di Google e siamo pronti a svelarvi i 12 articoli più letti, uno per ogni mese, sul nostro portale che poi a ben vedere, almeno in molti casi, coincidono con alcuni dei Trend Topic che hanno segnalo l’anno appena concluso, e non solo per Luxgallery.

I 12 articoli più letti del 2016 su Luxgallery, mese per mese:

Gennaio 2016: Parigi haute couture, calendario sfilate gennaio 2016

L’alta moda non ha eguali. Abiti che sono opere d’arte, gioielli preziosi e ricchi di fascino e un mondo fatto di eccellenza, cura e amore per il bello. Da sempre seguitissime le sfilate Haute Couture di Parigi, l’anno di Luxgallery è partito con il piede giusto, proprio da li.

Febbraio 2016: 50 Sfumature di nero, Dakota Johnson con i capelli di Anastasia

Il cambio di look di Dakota Johnson, l’attrice protagonista della trilogia erotica 50 Sfumature, ha mandato in visibilio i fan. Tornata a inizio febbraio 2016 a sfoggiare la lunga chioma fluente di Anastasa Steele non ha fatto che confermare l’imminente inizio delle riprese del secondo e del terzo capitolo. 50 Sfumature di nero sarà nelle sale dal prossimo 14 febbraio 2017 e i biglietti sono già in vendita.

Marzo 2016: Miglior profumo del 2016, i finalisti

Il Premio assegnato dall’Accademia del Profumo ai migliori profumi di lusso dell’anno è preso molto seriamente dagli addetti ai lavori ma anche dai consumatori, attentissimi nella scelta delle migliori essenze da indossare o regalare.

Aprile 2016: Kate Middleton, le foto di cui si è tanto parlato nel weekend

Se chiudete gli occhi e pensate alla prima foto della Royal family che vi viene in mente siamo certi che sia quella del Principe George in vestaglia davanti a Obama. Dispiace solo per la piccola Charlotte che per l’occasione era stata messa a letto presto ma che durante questo 2016 ha dato modo di dimostrare che se Baby George ti disprezza, anche lei sa il fatto suo.

Maggio 2016: Irina Shayk è incinta?

La storia d’amore tra la top russa Irina Shayk l’attore americano Bradley Cooper è stata fina dagli albori seguitissima. Durante tutto il 2016 si sono susseguite breaking news che li vedevano diventare genitori o convolare a nozze, anche in occasione dell’AmfAR Gala di Cannes 2016 lo scorso maggio. Allora non era vero, ma adesso si… come rivelato dalla performance della modella sulla passerella del Victoria’s Secret Fashion Show.

Giugno 2016: Passerella sul Lago d’Iseo, Monte Isola in mostra

E’ stato l’appuntamento artistico dell’anno. Naturalmente parliamo della passerella di Christo, The Floating Piers, che dal 18 giugno al 3 luglio ha portato sul Lago d’Iseo un milione e mezzo di visitatori.





Luglio 2016: La casa di Higuain a Torino

E’ stato il colpo di calcio mercato di cui si è più parlato. I tifosi del Napoli non l’hanno presa bene ma insieme agli Juventini, forse per altri motivi, hanno cercato dove avrebbe vissuto il Pipita una volta arrivato a Torino per giocare nella Juventus.

Agosto 2016: Gianluca Vacchi, i beni di lusso sfoggiati dall’imprenditore che se la gode

Il caso Gianluca Vacchi è scoppiato durante l’ultima lunga estate caldissima, offuscato a tratti solo dal tormentone estivo firmato da Rovazzi Andiamo a comandare. Il suo stile di vita al di sopra degli schemi e la sua passione per il lusso sfrenato non ha potuto che appassionare anche i lettori di Luxgallery… ad agosto ma non solo.

Settembre 2016: New York Fashion Week, Bella Hadid cade in passerella

La moda è sempre la moda per i lettori di Luxgallery se poi va a braccetto con il gossip non ce n’è più per nessuno. Modella del momento, insieme alla sorella Gigi, Bella Hadid è stata certamente tra le top più paparazzate durante le fashion week autunnali dedicate alle anticipazioni per la primavera estate 2017 a partire da New York quando alla sfilata di Michael Kors è stata protagonista di una rovinosa caduta dalla quale si è rialzata alla grande.

Ottobre 2016: Miglior profumo del 2016, i finalisti

Complice l’avvicinarsi del Natale, e si sa che i profumi sono uno dei regali più gettonati, entry level dei marchi del lusso, i nostri lettori si sono informati sui migliori del 2016 per scegliere solo il meglio.

Novembre 2016: I Medici: chi fu davvero Maddalena, l’amante di Cosimo De Medici?

Successo televisivo dell’autunno 2016, la serie romanzata dedicata alla dinastia De’ Medici ha risvegliato lo storico che c’è in noi portandoci a indagare sulla vera vita dei personaggi raccontati in tv da Dustin Hoffman, Alessandro Preziosi, Guido Caprino, Richard Madde, Annabel Scholey, Sarah Felberbaum e Miriam Leone.

Dicembre 2016: Fedez e Rochelle: indizi durante la finale di X Factor fanno sospettare

Sarà che è stata un’edizione di X-Factor particolare e di passaggio e che Rochelle è stata tra le concorrenti più amate, nonostante sia arrivata solo quarta, sarà che da quando Fedez sta con The Blonde Salad, Chiara Ferragni, la coppia è in prima di copertina quotidianamente praticamente su tutti i rotocalchi, ecco che il gossip su un presunto triangolo amoroso ha appassionato anche noi, inutile negare.