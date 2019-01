È partita da poche ore sui social una #challenge lanciata da alcune tra le celebrity più note dello star system. La sfida sui social è tutta incentrata sul look, consiste infatti nel mettere a confronto una foto del 2009 vs una del 2019. A lanciare la sfida in Italia è Chiara Ferragni, che ha condiviso una serie post e storie su Instagram per raccontare l’evoluzione del suo look. L’influencer è notevolmente cambiata, ma d’altronde dieci anni fa aveva solo 22 anni. In America la challenge è iniziata con le sorelle Kardashian che non hanno cambiato solo il loro look, ma anche qualcosina in più.

#10yearchallenge delle celebrities, 2009-2019

La #10yearchallenge è la parola d’ordine, è un tormentone ormai che contagia molti, vip. Una delle prime celebrity a cedere alla tentazione di mostrare la foto di 10 anni fa è stata Jessica Biel, che all’età di 36 anni, un figlio e un marito, Justin Timberlake, non sembra poi tanto diversa tra come si mostrava nel 2009, a parte un radicale cambiamento del colore dei capelli. A differenza di molte altre celebrities, che nel corso degli anni si sono trasformate cambiando completamente fisionomia. Il primato è tenuto dalle Jenner-Kardashian. Le giovani Kylie e Kendall, dal 2009 al 2019, mostrano una trasformazione più che radicale, labbra, zigomi , insomma le regine indiscusse del filler e del botox. Non possiamo dimenticare la rapper Nicki Minaj, sembra avere qualcosa diverso, soprattutto nel viso. Nel 2009 era molto naturale, ma adesso anche lei ha fatto tappa dal chirurgo per tirare su zigomi e palpebre.

#lookchallenge delle celebrities 2009-2019

Dive come Reese Witherspoon, Madonna, Viola Davis, Chrissy Teigen ed Ellen DeGeneres hanno postato “sportivamente” le foto di com’erano e come sono e il risultato è strabiliante. Tyra Banks ha accettato la sfida lanciatale da Janet Jackson, ha messo a confronto una foto di se stessa a 18 anni durante una sfilata a Parigi: sono passati più di 25 anni, ma il fascino della top model non è diminuito. Padma Lakshmi l’ha trasformata nella #20yearschallenge e anche per lei il tempo è stato un perfetto galantuomo. In Italia, oltre Chiara Ferragni, ci sono Simona Ventura e Caterina Balivo. Sicuramente notiamo il cambiamento radicale del look. Dai pantaloni a zampa indossati dalla Ferragni, alla Balivo con indosso un abito in satin arricciato viola, ma si tratta solo dello stile anni 2000. Sicuramente non sono gli abiti che dobbiamo invidiare alle star, ma il tempo che per loro, sembra non passare mai.