Gli Angeli di Victoria’s Secrets sulle spiagge di Miami per un’esplosione di primavera (foto)

Le modelle di Victoria’s Secrets hanno affollato con la loro “angelica” presenza le spiagge di Miami, in occasione di uno shooting fotografico per la collezione invernale. Di bianco vestite – rigorosamente in lingerie – le bellissime hanno indossato sottovesti, canottiere, shorts, top e culotte di pizzo.

Sara Sampaio, Taylor Hill, Stella Maxwell e le altre bellissime non hanno lesinato delle anteprime social sui loro profili personali per condividere con il mondo non soltanto i trend ma anche la loro bellezza eterea. La celebre casa di moda ha deciso che non venderà più costumi da bagno, ma la spiaggia si è rivelata comunque un’ottima location per sfoggiare la collezione intima.

Non resta che ammirare queste primizie per trarre ispirazione per la vostra selezione di intimo.

Shooting Winter Whites Foto: Splashnews