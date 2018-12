Giusy Versace presenta il suo nuovo libro “WonderGiusy”: «Il sorriso è l’arma più potente!»

L’atleta paralimpica Giusy Versace ha una «tremenda voglia di vivere», per questo si butta a capofitto in tante esperienze diverse, che paiono magari lontane. Oltre ad essere entrata nel Parlamento italiano, ha così pubblicato un nuovo libro per ragazzi intitolato WonderGiusy. Il sottotitolo di quest’ultimo spiega l’intento della giovane autrice: «Volare in alto, pensare in grande e guardare lontano». A Velvet Giusy Versace ha rilasciato qualche tempo un’intervista, in cui ha parlato della sua vita, ma anche dei progetti futuri e soprattutto di questo volume che le sta molto a cuore, proprio perché vuole essere la prova che la disabilità non è un impedimento: tutti devono avere la possibilità di esprimersi.

«Il libro è una storia illustrata per approcciarsi con normalità prima di tutto al concetto di diversità, poi anche a quello di disabilità. La protagonista sono io, non è un personaggio inventato. L’idea mi è venuta quando, durante un allenamento in pista, ho sentito un bambino chiedere ad un altro dove fosse il telecomando per far funzionare così bene le me protesi. Mi ha fatto sorridere e ho voluto raccontare la mia storia in modo creativo, senza filtri, ma in una chiave per bambini. Sì, sono WonderGiusy! Uso le gambe per volare, per portare avanti le missioni sorriso, per aiutare i bambini emarginati. Nel libro incontro Chris, che è finito sulla sedia a rotelle per un incidente. Poi c’è un cattivo: a Hater è capitata una sciagura, ha perso un braccio e per questo è viola dalla rabbia. Ciò lo porta a sabotare tutte le missione perché lui non sorride e quindi vuole che non sorrida più nessuno. In fondo però è meno cattivo di quanto sembri, più che altro è triste e soffre. Chris scoprirà quanti motivi ci sono per sorridere. Si tratta di un libro interattivo, con un look pieno di colore e alla fine lo spazio per gli appunti: così ognuno, se vuole, può scrivere cos’ha imparato», racconta Giusy Versace, che ha spiegato che è questo un libro indirizzato anche agli adulti, i quali «spesso hanno delle bende sugli occhi nei confronti dei bambini» proprio perché «si vorrebbe sempre proteggerli dalle sofferenze ma bisogna essere allenati agli imprevisti, saper affrontare ciò che non possiamo prevedere».

Qual è l’insegnamento più grande che ha voluto trasmettere ai più piccoli? «Il sorriso è l’arma più potente» ed è proprio a quest’ultimo che ricorre WonderGiusy per combattere. Proprio oggi l’autrice ha presentato il suo ultimo libro nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, Sala Calipari. «La disabilità non è una malattia contagiosa e le persone più fragili non vanno lasciate sole, semmai vanno aiutate», queste le parole di Giusy Versace rivolte ad una platea attenta di bambini.