Giusy Versace, da Ballando con le Stelle al teatro: presentato il suo nuovo spettacolo teatrale

E’ stato presentato oggi a Milano lo spettacolo teatrale “Con la testa e con il cuore si va ovunque” che vedrà protagonista Giusy Versace, atleta paralimpica e conduttrice televisiva italiana che nel 2014 ha vinto – insieme a Raimondo Todaro – la decima edizione di “Ballando con le Stelle”.

“Questo spettacolo nasce da un esperimento che feci con Raimondo Todaro all’epoca di ‘Ballando con le Stelle’. Il progetto di questo spettacolo è nato quindi alla fine del 2014, ma grazie all’incontro con Sylos Labini è stato completamente rinnovato. Lui è riuscito a penetrarmi nel profondo, a tirarmi fuori emozioni che il dolore di quell’incidente avevano sepolto in me. Questa è stata la parte più difficile di questo spettacolo…rileggere la mia autobiografia e reinterpretarla. Ringrazio, oltre a Sylos Labini, Raimondo che si è reso disponibile per questa nuova avventura, e Daniele Stefani che ne ha costruito la colonna sonora” ha raccontato Giusy Versace durante la presentazione dello spettacolo “Con la testa e con il cuore si va ovunque”.

“Sono felice di aiutare Giusy anche in questa nuova avventura perché so che è una cosa che le sta molto a cuore. Sarà uno spettacolo dove piangi e allo stesso tempo ridi, insomma, unico nel suo genere” ha commentato invece Raimondo Todaro che accompagnerà Giusy Versace in questa nuova impresa. Tutto il ricavato dello spettacolo sarà devoluto a Disabili No Limits Onlus, l’associazione creata e guidata proprio dalla Versace per regalare attrezzatura sportiva di vario genere a giovani disabili che, attraverso lo sport, riescono a superare i limiti imposti dalla loro condizione.