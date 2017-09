Giuseppe Zanotti realizza le calzature per le star di New York: da Adriana Lima a Taylor Hill (FOTO)

Giuseppe Zanotti, stilista italiano, specializzato nella creazione di calzature per donna, ha realizzato le calzature per le star di New York che nella notte si sono trovate di passaggio tra la Fashion Week di New York e altre kermesse di caratura internazionale. Di seguito, ecco tutte le modelle che hanno indossato le calzature Giuseppe Zanotti.

Poppy Delevingne

Poppy Delevingne, protagonista al MR Porter Presents ‘Dressing the Part’, ha indossato una scarpa S/S 17 GEORGINA: un sandalo con filo di raso nero.

Adriana Lima

Altra modella protagonista a New York nella notte tra l’8 settembre e il 9 del corrente mese è stata la brasiliana Adriana Lima. Anche lei, infatti, ha calzato delle scarpe made in Italy realizzate da Giuseppe Zanotti. Per lei una scarpa con fodera in pelle nera e argento.

Lily Aldridge

In occasione del Mert and Marcus Book Launch, la modella Lily Aldridge ha indossato una scarpa Zanotti con pelle nera scamosciata con dettagli in cristallo.

Taylor Hill

Al V Magazine Celebrates Jean-Paul Goude and Desigual spazio per Taylor Hill, anche lei presente in scena con una scarpa Zanotti. Stivaletto nero con pelle scamosciata e dettagli in oro.

Sofia Richie

Giuseppe Zanotti ha realizzato una scarpa categoria sandalo detta “Charline” della collezione 2017. Questa è stata calzata da Sofia Richie in occasione del Harper’s Bazaar Celebrates ‘ICONS by Carine Roitfeld’.

Karlie Kloss

Anche Karlie Kloss è stata protagonista al Harper’s Bazaar Celebrates ‘ICONS by Carine Roitfeld’ e ha scelto un sandalo Giuseppe Zanotti. Una scarpa “Harmony” Gold Mirror.

Ciara

Infine, Ciara alla New York Fashion Week Celebrity Sighting ha optato per una scarpa Jeannine della collezione 2017 di Giuseppe Zanotti…