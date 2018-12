“Speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso” ha ammesso l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, che mai è finito in nomination durante il reality ed è arrivato in finale. Inevitabile parlare della sua relazione con la Salemi, con cui nella Casa ha avuto un rapporto contraddittorio fatto di conflittualità caratteriale e attrazione fisica. “Con Giulia non è più un’amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa”, queste le sue parole nel descrivere il ‘dopo’ reality’. Insomma un modo indiretto per confermare che sì, ora lui e Giulia sono una coppia e si stanno frequentando.

“La prima notte appena usciti dalla Casa siamo stati insieme, siamo stati insieme per 36 ore di fila, c’è stato un confronto. Avevamo tante cose da dirci, sono una sognatrice e spero che questo treno non si fermi», ha rivelato Giulia Salemi. “Ci compensiamo, lei porta in me la parte esuberante che non ho e io quella seriosa e pensierosa”. Hanno rivelato i neo fidanzati alla Toffanin. Cecilia Rodriguez – che lo mollò in diretta un anno fa proprio durate il GF Vip 2 – è quasi un ricordo: “Il tempo sta cicatrizzando la ferita di Cecilia Rodriguez”.

“Mio papà è molto fiero di me, è orgoglioso. Anche dentro la Casa ho manifestato la preoccupazione di poter deludere i miei genitori. Mio papà mi ha detto che è al mio fianco, che mi sostiene. Ha visto una Giulia diversa che ha imparato a camminare con le sue gambe, che è entrata bambina ed è uscita donna. Ho ritrovato un rapporto stupendo con lui”, lo ha detto Giulia, che invece con la madre ha avuto non pochi problemi per via delle sue intromissioni nel legame che stava nascendo con Monte durante il reality. “Io non ho mai smesso di parlare con mia madre. Ciò che ha fatto è stato in buona fede, non si è resa conto di avermi penalizzato ma non posso prendermela con lei perché le voglio e le vorrò sempre bene. Ora però è giunto il momento che prenda in mano la mia vita e le ho chiesto di rispettare la mia indipendenza”. La Salemi ha parlato anche del vestito inguinale indossato senza slip intimi per calcare il red carpet al Festival di Venezia, che scatenò feroci critiche nei suoi confronti qualche anno fa: “Al Festival di Venezia ho commesso una leggerezza, ho messo quel vestito e tutti a casa mi hanno sgridata».