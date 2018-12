Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez gossip: fine di un’amicizia, c’entra per caso Francesco Monte?

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez gossip: le due ex gieffine non sarebbero più amiche. La sorella di Belén non segue più la Salemi su Instagram e viceversa. A prendere l’iniziativa (troncare via social) sarebbe stata l’argentina, seguita da Giulia. Cosa è successo tra loro? C’entra forse il flirt tra la Salemi e Francesco Monte, ex di Cecilia? In tanti se lo stanno domandando …

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip le due giovani erano amiche, forse l’atteggiamento della influencer italo-persiana nella Casa non è andato giù a Cecilia, che amareggiata aveva dichiarato: “Dopo che Giulia Salemi ha puntato Jeremias e Francesco, si è messo in mezzo anche Andrea Iannone. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo…”. Giulia vuole divenire la nuova Belén? Ad aggravare la situazione la madre della Salemi, Fariba Tehrani, che è arrivata a sostenere che Iannone c’aveva provato con la figlia e si è resa protagonista di un incantesimo voodoo che aveva tra gli ingredienti un pelo pubico di Cecilia (!!!). Una sorta di ‘incantesimo’ per far disamorare di lei Francesco Monte e farlo cadere tra le braccia della figlia.

La storia fra Francesco Monte e Giulia Salemi frattanto sembra andare avanti anche dopo la fine del reality, anche se in tanti non avrebbero scommesso un euro sulla sua durata. Tuttavia entrambi non si stanno più mostrando insieme sui social network a causa dei numerosi impegni lavorativi, ma presto torneranno. La Salemi ha spiegato la situazione e si è scusata per la sua assenza, confermando che per lei questi sono giorni molto frenetici. In molti non ne sono così convinti perché, lo ripetiamo, il trasporto di Monte nei suoi confronti non è mai stato irrefrenabile e per tanti il loro flirt al GF Vip sarebbe stato solo un bluff … staremo a vedere!

