Giulia Restaurant, un ristorante con camere “fuori dal tempo” nel cuore di Roma

Nel cuore pulsante di una Roma in fermento, un nuovo ristorante gourmet.

Giulia Restaurant nasce dalla passione e dall’esperienza di Carlo Maddalena,noto imprenditore romano da sempre attivo nel comparto eno-gastronomico della città.

Il ristorante si svluppa all’interno di una palazzina curata dall’architetto Marcello Piacentini, ed è stato ricavato dall’ex laboratorio del dottor Cesare Frugoni, poi tramutato in atelier e magazzino artistico.

Un interior design con richiami vintage in uno spazio di archeologia industriale. Mobili in legno, elementi di design. Le ampie vetrine rendono l’ambiente caldo ed accogliente.

Il ristorante si sviluppa su più livelli lungo la sala che pone lo sguardo alla centralissima Via Giulia. Un bancone in legno attraversa l’ala principale fino alle cucine, operativo per evoluzioni di bartendering e per la caffetteria: dalla mattina al dopo-cena, passando per il momento aperitivo.

Con la bella stagione, il ristorante apre la sua terrazza di circa 10 coperti, con una vista importante sulla città.

In cucina il giovane e talentuoso chef Pierluigi Gallo. Classe 1983 cresce nelle cucina del ristorante di famiglia vicino a Vasto.

Lo chef vanta un curriculum di tutto rispetto con un vissuto alla corte del Tre Stelle Michelin Niko Romito del Casadonna Reale di Castel di Sangro.

La cucina di Pierluigi è attenta ai sapori veri, riconoscibili e mediterranei, connessi al suo bagaglio classico, ma rilanciati con l’ausilio intelligente ed equilibrato di tecniche moderne. Il gusto protagonista nella sua essenza; variazioni contemporanee; attenzione alla materia prima e cultura del territorio e della tradizione.

In sala, Antonello Manias, maître e sommelier di grande esperienza con una formazione di spessore trascorsa prima nei ristoranti romani di famiglia, come L’Osteria der Più” e ‘La Taverna della Scala’, per poi consolidare la sua formazione con Enrico Pierri (‘Vinarium’ e ‘Il SanLorenzo’); e quattro anni ‘Chez’ Gianfranco Pascucci e Vanessa Melis del Ristorante Stellato Pascucci al Porticciolo di Fiumicino.

Giulia Restaurant si completa con tre accoglienti camere per gli ospiti: due doppie, di cui una con terrazzo, e una suite quadrupla con terrazzo. Uno spazio “tailor made”, in cui vivere le atmosfere di Roma attraverso una cucina moderna ma legata alle tradizioni.

