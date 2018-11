Giulia Provvedi tradita dal fidanzato? Mentre dentro la Casa del GF Vip la bionda del duo Le Donatella si arrovella il cervello nel dubbio, Pierluigi Gollini rompe il silenzio in merito alla bomba gossip lanciata lunedì sera durante la puntata del reality su Canale 5. “Gollini ci ha provato con una morettina all’Hollywood, l’ho visto andar via con lei dal locale”, così la blogger Deianira Manzano sulla sua pagina Instagram a poche ore dalla puntata, ben conscia che con quelle parole (non corredate di foto o video che provassero il suo racconto) avrebbe scatenato l’inferno. E così è stato, infatti. Giulia non ha abbandonato il gioco ma non fa che piangere e disperarsi.

“Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita”, queste le parole che il fidanzato di Giulia, portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, ha rilasciato al settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 23 novembre. “C’è solo una persona che devo guardare in faccia e a cui devo parlare: è la mia fidanzata. Lo farò senza problemi e con molta serenità, perché la amo. Non andrò al ‘Grande Fratello Vip’, né da nessuna parte. Smuovere il vento di chi racconta fatti inventati sulla mia vita è un errore che non voglio commettere. Io sono un professionista. La mia vita privata la curo tra le mura di casa e lo dico con sincerità: ho la coscienza pulita”.

Nel frattempo i coinquilini cercano di rassicurare Giulia, che sembra davvero affranta e si sfoga con loro nella Casa: “Lascia stare, so che vuoi parlare, ma non compromettere il tuo rapporto parlando ora così. Aspetta di uscire fuori e di chiarire”, le ha detto Jane Alexander, seguita da Francesco Monte: “Sono sicuro che quando avrai parlato con lui questo sarà un ricordo e scoppierete a ridere”.