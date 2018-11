Giulia Provvedi tradita dal fidanzato? Blogger Deianira aggiunge nuovi particolari

Giulia Provvedi tradita dal fidanzato? Ieri a Pomeriggio 5 è arrivato un videomessaggio da parte della blogger Deianira che non solo ha confermato di avere visto con i suoi occhi il calciatore allontanarsi da un locale milanese insieme ad una mora, ma ha aggiunto ulteriori particolari. La “testimone oculare”, smentita via social da Pierluigi Gollini che ha pubblicato un post nelle Instagram Stories dove dichiara il su amore per Giulia, ha dunque confermato l’indiscrezione. Dopo la rivelazione shock fatta alla bionda del duo ‘Le Donatella’ durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, a Pomeriggio Cinque la conferma che il gossip sarebbe fondato. La blogger Deianira Manzano dalla sua pagina Instagram infatti, Deianira “La Terribile” (32mila a 61mila follower in una notte, dopo la bomba sulla Provvedi) aveva svelato il presunto tradimento di Pierluigi Gollini, calciatore dell’Atalanta, fidanzato di Giulia. Ecco le sue parole nel videmessaggio a Barbara D’Urso: “Sono sicura che Gollini ci abbia provato con una morettina all’Hollywood, poi non ero nella sua camera da letto ma ho visto che andavano via insieme […] e ti dirò di più: c’erano dei vip quella sera, ma per ora non farò nomi”. Aspettiamoci dunque l’ospitata in studio a Pomeriggio 5 per sviscerare la questione …

“Non ci sono foto, non ci sono video […] Tu non prendere decisioni affrettate”, le ha detto Silvia, la sorella gemella incaricata dal GF Vip di darle la brutta indiscrezione. Ma la reazione di Giulia è stata tragica, tanto che è scoppiata in lacrime, è poi intervenuto Alfonso Signorini per tranquillizzarla: “Il gossip bisogna prenderlo con le pinze […] Potrebbe essere vero ma potrebbe anche non essere vero”. E Ilary Blasi: “Noi siamo qui a disposizione, se il tuo fidanzato volesse venire qui a chiarire la situazione…”.

