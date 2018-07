Giulia De Lellis rifatta: ecco come è cambiata, tutti i trucchetti della donna del gossip estivo

Giulia De Lellis è una delle donne più chiacchierate dal mondo dello spettacolo negli ultimi mesi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è protagonista del gossip di queste settimane per via della sua storia d’amore con Andrea Damante. Di Giulia De Lellis si è parlato parecchio soprattutto durante la partecipazione di Damante al Grande Fratello Vip. Ma della giovane ragazza si parla anche per gli interventi chirurgici. Giulia De Lellis è rifatta? Risposta affermativa. Ha dato un ritocco al seno e, a quanto sembra, anche alle labbra. Insomma, dalle ultime foto mostrate dal settimanale Chi i dubbi sembrano esser davvero pochi. Ecco perché. (Continua a leggere dopo le foto)

Giulia De Lellis si è rifatta il seno? Sì, questo è stato confermato durante una delle tante ospitate a Pomeriggio 5. La fidanzata di Andrea Damante ha sottolineato in trasmissione di aver aumentato la propria misura di seno 5 mesi fa. L’intervento l’ha effettuato pochi giorni dopo essere stata scelta a Uomini e Donne. La taglia è una seconda abbondante, ha aggiunto Giulia, ed è felice di questo anche il suo ragazzo. Non sono mancate le polemiche. Per esempio, Karina Cascella ha evidenziato come sia stato un po’ prematuro decidere di ricorrere ad una mastoplastica additiva. (Continua a leggere dopo le foto)

Quotidianamente, infatti, su Instagram arrivano commenti in cui si mette in risalto il possibile restauro di Giulia De Lellis. Infatti, oltre il seno, sembra che l’ex corteggiatrice abbia fatto un “pacchetto all inclusive” dal chirurgo plastico dopo essersi fidanzata con Andrea Damante: non solo seno ma forse anche naso, labbra e zigomi. “Si è rifatta anche le labbra!” scrive qualcuno sotto una foto di Giulia a casa della nonna Lucilla; “Ma dattela una pompatina alle labbra ogni tanto.” E ancora: “Non sono ancora del tutto a canotto, gonfiatele ancora un po’.” La stessa Giulia De Lellis, in risposta a un commento nei giorni passati, ha sottolineato di aver dato un ritocco alle labbra. Giulia ha confermato: “Sì, non è solo un effetto del rossetto – ha risposto a una fan su Instagram – ma entrambi.” riferendosi a un presunto rigonfiamento chirurgico alle labbra.

Ma Giulia De Lellis ha dato un ritocco anche al naso? Possibile? Sempre su Instagram sono nate parecchie polemiche per le nuove foto della (ex?) fidanzata di Andrea Damante. Ma sembra che la De Lellis non abbia dato ritocchi al naso, almeno stando alle ultime fotografie.