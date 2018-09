Giulia De Lellis lanciatissima nella carriera di fashion blogger. Definitivamente archiviata la storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante, che l’aveva portata alla notorietà, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 vive un periodo davvero positivo dal punto di vista professionale. Romana, di 22 anni, la De Lellis è una davvero tosta. Ben 3 milioni di follower su Instagram, la influencer ha davvero un grande seguito sui social.

I suoi post sui social, infatti, sono diventati sempre più professionali e sono aumentati di pari passo con la sua popolarità, inarrestabile. Tutti la vogliono e la cercano (ha calcato il red carpet anche al Festival di Venezia quest’anno!). In tanti maligni pensavano che dopo la rottura della relazione con Damante, anche la sua visibilità sarebbe andata scemando. Del resto noi tutti l’abbiamo conosciuta in veste di corteggiatrice a Uomini e Donne di Maria Defilippi, e in effetti il suo ‘personaggio’ era nato in relazione al fatto che fosse stata lei la prescelta dal tronista Damante. Poi la loro love story, spiattellata sui social.

Niente di più sbagliato. Giulia De Lellis ha una grande personalità e la sua esistenza professionale e di immagine prescinde da Andrea Damante. La ex gieffina lo sta dimostrando alla grande. E con la sua popolarità crescono anche i suoi guadagni: secondo il settimanale ‘Oggi’ Giulia per ogni post su Instagram non guadagna meno di 6mila euro. “Salgono sul web le quotazioni di Giulia De Lellis. L’ex del Grande Fratello Vip, che ha notevolmente incrementato i suoi seguaci sui social, ha infatti tariffe da far invidia! Si dice che il suo agente, Francesco Facchinetti, non le faccia vendere i suoi post a meno di 6 mila euro. Sarà vero?”.

