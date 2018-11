Giulia De Lellis gossip news: la ex gieffina avvistata insieme ad un ragazzo, chi è lui? Non certo uno sconosciuto ma Irama, il cantante vincitore dell’ultima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi. I due sono stati sorpresi insieme in un tavolo al ristorante, sono molto complici e sembrerebbero amoreggiare. I fan di entrambi vedendo la foto si stanno domandando da ore: starà sbocciando qualcosa tra i due?

Che sia scattato un colpo di fulmine tra loro? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, influencer gettonatissima e sempre più richiesta e pagata, è stata beccata dai paparazzi di SpySee a cena fuori con Irama, l’artista 22enne portato al successo dal talent di Canale 5. Dopo la fine della storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, la De Lellis aveva annunciato di volersi concentrare unicamente sulla sua vita professionale, di non essere innamorata e di non ‘patire’ affatto questo periodo da single, anzi.

La foto che immortala la De Lellis e l’artista della hit estiva “Nera” lascia poco spazio all’immaginazione: Giulia e Irama sono seduti al tavolo di un ristorante, accennano un mezzo sorriso, si guardano in bocca e si avvicinano come se fossero in procinto di darsi un bacio. Piccata l’ex fidanzata di Irama, anche lei si Chiama Giulia, che in una Instagram Stories avrebbe commentato lo commenta lo scatto in questione con queste parole: “Meno di una settimana fa mi ha detto che mi amava! Complimenti! Le persone si dimostrano sempre per quello che sono!”. Irama, insomma, sembrerebbe avere voltato decisamente pagina! Chissà se tra lui e la De Lellis è davvero sbocciato l’amore?