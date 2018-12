Giulia De Lellis audace su Instagram: la regina dei social, che vanta oltre 3 milioni di follower, strabilia i fan posando in una foto maliziosa e sexy. La didascalia allo scatto è eloquente: “La Fatina del Natale sta per notare”, scrive la ex fidanzata di Andrea Damante. Diciamo che la foto è stata gradita alla grande perché finora ha raggiunto i 270mila like e siamo pronti a scommettere che li supererà.

Ma cos’è che piace dell’ex gieffina? Certamente la bellezza, su questo non c’è dubbio. Fa il resto la ‘semplicità’ della De Lellis, prova vivente che nella vita, pur senza l’arte nelle mani ed una qualche capacità degna di nota, è possibile arrivare in alto e fare successo. Del resto la ex corteggiatrice di Uomini e Donne non fa mistero di non avere cultura. Compra dei libri – lo ha ammesso lei! – e poi non li legge “perché mi annoio”. Quando partecipò al GF Vip durante i test di cultura generale faceva sempre flop ma tant’è. Giulia De Lellis oggi lavora con i social, è testimonial di diversi brand ed è super richiesta dal mercato della moda, anche estero.

La ragazza della porta accanto, amatissima dalle donne, è seguitissima sui social, dove non manca di mostrarsi in pose seducenti e ammiccanti, senza tuttavia essere mai volgare. E in queste ore lo scatto in cui, seduta, indossa mutande di pizzo bianco, ha fatto impazzire i follower. Cos’ha di particolare questa foto? La scollatura ‘al contrario’ tanto amata alla De Lellis, che mostra il seno ‘da sotto’, coprendone la parte alta. Un modo originale per stuzzicare la fantasia del pubblico maschile, che nello scatto in questione vede spuntare un seno della De Lellis da sotto la camicia, tagliata, e il maglione di lana color crema. Che avrà da dire Irama – il neo fidanzato della influencer – vedendo queste foto dove Giulia mette in mostra la sua beltà e si esibisce n pose sensuali ed ammiccanti?