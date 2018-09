Giulia De Lellis gossip: “Al momento ovviamente sono single e per ora mi sento bene così“, così la fashion blogger ex gieffina tornata single qualche mese fa dopo la improvvisa rottura con Andrea Damante, la cui storia d’amore nacque negli studi di Uomini e Donne. Smentiti i rumors estivi su un loro possibile ritorno di fiamma, Giulia fa sapere tuttavia di non essere pronta per una nuova relazione sentimentale.

“La mia base ora è Verona – racconta – Nonostante mi sia lasciata con Andrea, e ormai non è più un segreto, ho deciso di rimanere lì. Aver convissuto con lui in questa città mi ha dato modo di innamorarmi di Verona. Dopo due anni e mezzo ormai le mie abitudini sono qui, dal semplice bar al mio centro estetico e, in generale, tutte le cose che una ragazza normale fa quando esce di casa. Ora sento Verona casa mia, anche se il mio cuore sarà sempre a Roma, dove ci sono la mia famiglia, la mia vita e dove torno appena mi è possibile”.

“Esco da una storia molto importante” – ha detto al Magazine di “Uomini e donne” – “L’idea di ricominciare con un altro uomo, acquisire nuove abitudini, affrontare un altro investimento emotivo, ma anche semplicemente abituarmi ad altri profumi… se devo essere sincera, ora come ora, non mi entusiasma. Sicuramente non sono in cerca di un nuovo fidanzato e quando esco non lo faccio con l’intento di guardarmi intorno. In questo momento ho bisogno di altro. Sto cercando di abituarmi ad una nuova situazione: quella di vivere da sola”. Cuore chiuso, al momento, nessuno spazio per un nuovo amore. Come sarà il suo prossimo nuovo amore? “Adesso come adesso non c’è nessuno nella mia vita e sono molto felice di occuparmi dei miei progetti. Se mai dovesse arrivare un altro amore, spero che sia vero, puro, sincero e rispettoso. Sinceramente non ho la mentalità giusta per descriverti un nuovo amore”.

