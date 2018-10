Giulia De Lellis gossip: la ex gieffina sempre più ricercata e famosa anche oltre Oceano. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne è una influencer di fama internazionale e, secondo i rumors che circolano da giorni, sarebbe “La più pagata dopo Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio”. L’ex fidanzata di Andrea Damante – e felicemente single – starebbe vivendo un momento d’oro dal punto di vista lavorativo, forte della visibilità acquisita dopo avere partecipato alla edizione 2017 del Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 durante il quale ha fatto un perocrso di tutto rispetto e si è fatta amara tanto dal pubblico.

Dopo il presunto fidanzamento con l’amico Cristiano, che lei poi avrebbe smentito, della ex gieffina si torna a parlare in questi giorni ma per questioni economiche. A rivelare l’indiscrezione sarebbe stato proprio Alfonso Signorini, durante il suo programma Casa Signorini: secondo il direttore del settimanale Chi, Giulia De Lellis piacerebbe molto al mercato americano e “Dopo Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio sarebbe l’influencer più pagata in Italia per i suoi post su Instagram”.