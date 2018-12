Giulia De Lellis e Irama, love story già in crisi? Secondo dei rumors delle ultime ore, il cantante di Amici sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. Il tutto accade a pochissime settimane dalla ufficializzazione della storia sentimentale con la ex gieffina e influencer regina di Instagram, storica ex fidanzata dell’ex tronista Andrea Damante. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che nella rubrica ‘Pillole di Gossip’ parla di un possibile scricchiolio nella relazione nata da poco tra Giulia e il cantante. Va rimarcato tuttavia che i due non hanno commentato direttamente la notizia, sebbene la De Lellis sui social qualcosa abbia lasciato intendere.

In una delle sue Instagram Stories infatti, l’ex gieffina ha postato una canzone di Irama “Tanto lo sai che poi saranno ore, e passeremo la notte…”. Il fatto che lei ascolti e condivida sui social le canzoni del fidanzato proprio nelle ore in cui impazza un gossip che la riguarda, per tanti ha voluto significare che Giulia non ha dato peso alle indiscrezioni. I rumors dunque non avrebbero minimamente scalfito il legame tra la coppia, anche se nato da poco, e che a quanto pare viene già bombardato dai pettegolezzi. Il settimanale parlava di una presunta ragazza mora a fianco del cantante, ma Giulia non è apparsa minimamente turbata dalla notizia.



Eppure la De Lellis è molto gelosa, ricordiamo infatti che – sebbene non se ne sia avuta mai conferma ufficiale – si è sempre vociferato di un presunto tradimento da parte di Damante quale causa della loro rottura. Giulia non l’avrebbe perdonato. Quindi la influencer difficilmente perdonerebbe il suo nuovo fidanzato se la tradisse. Un gossip infondato, quindi, quello secondo cui Irama sarebbe stato avvistato in un locale milanese in compagnia di una bella ragazza mora. Irama “sarebbe stato avvisato un po’ su di giri in una nota gintoneria milanese in compagnia di una moretta”, scrive Oggi.