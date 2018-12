Giulia De Lellis ripercorre su Instagram le tappe salienti del 2018. La influencer si confessa e fa un bilancio della sua vita e del suo anno. C’è anche una battuta ironica che in tanti hanno voluto interpretare come la confessione velata sul vero motivo che l’ha portata, prima dell’estate, a lasciare lo storico fidanzato Andrea Damante: il tradimento.

Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Le corna fanno dimagrire!”

“Le corna fanno dimagrire!”, ironizza la ex gieffina attraverso le Instagram Stories, ora che è felice con Irama, cantante vincitore di Amici, con il quale sembra avere ritrovato la serenità. Giulia De Lellis dunque per la prima volta rivela il vero motivo che ha portato alla rottura della storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante, dopo che per mesi è stata reticente sull’argomento. Dopo due anni di convivenza il loro legame era talmente solido che ipotizzare una rottura sarebbe stata utopia e invece è successo davvero. In seguito alla partecipazione di Giulia al GF Vip edizione 2017, infatti, qualcosa nella coppia si è rotto irreversibilmente. Né Giulia né Andrea hanno mai parlato male l’uno dell’altra e hanno sempre mantenuto il riserbo su questo argomento. Adesso però la De Lellis fa le battute sulle ‘corna’ dunque a buon intenditor poche parole! Ora l’influencer è felice insieme a Irama. La loro storia è nata da pochi mesi ed è stata ‘benedetta’ anche da Andrea Damante in una recente intervista. Il dj non porta rancore per la ex e le augura il meglio.

Giulia De Lellis: su Instagram il bilancio del suo 2018

“Ieri sera mi sono guardata tutta la mia galleria, dal 1/01 ad oggi .

Ho fatto un bel respiro e ho ripercorso tutto l’anno : i ricordi, i momenti, dai più belli a quelli meno …

Ho pianto, ho riso, ho cercato di vedere il “ bello “anche nel “ brutto”. Ero felice di rivedere cose, alcune ho scelto di tenere per me .

Perché ci sono cose che ho vissuto, che resteranno per sempre e solo mie.

Mi brillavano gli occhi di gioia !

Ho visto scatti di periodi pesanti, ma che ho scelto di non cancellare perché è grazie anche a quello se oggi sono così.

Ecco quello è stato faticoso, ma una persona speciale mi disse che la vita è anche questa.. Non è sempre leggera, ma si deve accettare !

Mi sono stupita di alcuni contenuti, imbarazzata per molti altri .

Ma sono grata per tutto questo .

Ho vissuto .

Ho vissuto tutto in pieno .

Vi auguro un 2019 pieno di tutto come questo mio anno !

Grazie per esserci, grazie anche anche a chi non c’è più .

Più di tutto, grazie a chi ci sarà ❤️”