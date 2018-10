Celebrità 8 Giulia De Lellis nuovo fidanzato: il gossip impazza, pare proprio che la 22enne fashion blogger super cliccata in rete abbia finalmente trovato l’amore dopo la fine della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. “Felici sorrisi nella notte romana con l’ex di Sabrina Ghio”, dicono i rumors di queste ore. L’ex gieffina dell’edizione vip del reality di Mediaset aveva infatti messo fine alla sua love story con Andrea Damante, conosciuto proprio nella trasmissione di Maria De Filippi, poco dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia. I motivi? Mai confermati da nessuno dei due, sebbene si parlò di un presunto tradimento da parte di Damante. Così dopo un’estate da single, pare che Giulia abbia ritrovato il sorriso con Cristiano, ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio: “Il cuore di Giulia De Lellis ha ricominciato a palpitare”, scrive il settimanale Chi nelle ‘Chicche di gossip’, “Lui si chiama Cristiano, ex fidanzate della tronista Sabrina Ghio, con il quale la De Lellis ultimamente ha trovato felici sorrisi nella notte romana. Andrea Damante, ormai, è definitivamente un lontano ricordo”. Cristiano avrebbe già avuto a che fare con i volti noti del dating show di Canale 5, essendo un ex fidanzato di Sabrina Ghio, ex tronista al programma di Maria De Filippi. Giulia De Lellis nuovo fidanzato: chi ha sostituito Andrea Damante. L'ex gieffina in love ...

La rubrica del settimanale diretto da Alfonso Signorini sforna sempre anticipazioni sulla vita amorosa dei personaggi più seguiti del momento e quasi sempre ci azzecca … La vita della ‘esperta di tendenze’ sembra dunque giunta ad una svolta sentimentale. Giulia avrebbe voltato pagina e sarebbe pronta a vivere una nuova esperienza d’amore. In questi giorni infatti ai fan della De Lellis non era sfuggito che un ragazzo fosse stato paparazzato al suo fianco, e adesso che l’indiscrezione è stata anche confermata dal settimanale Chi la notizia ha acquisito attendibilità. La diretta interessata non si è ancora espressa in merito né smentendo né confermando i rumors. Fino a qualche settimana fa la De Lellis aveva confessato di voler pensare a se stessa ed al suo lavoro, che va sempre meglio, possibile che già al tempo ci fosse un amore nella sua vita e non se la sia sentita di anticipare niente del su nuovo flirt? Ora gli obiettivi dei paparazzi non la molleranno un attimo in attesa di immortalarla con il suo nuovo presunto amore …