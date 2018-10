Giulia De Lellis gossip news: “Al momento sono presa dal lavoro e non sono fidanzata”, così la super pagata influencer per smentire il fidanzamento con Cristiano Iovino. Il gossip è scatenato da settimane e periodicamente alla ex gieffina viene affibbiato un nuovo fidanzato. Prima le indiscrezioni del settimanale “Chi” che la volevano molto vicina all’ex di Sabina Ghio, poi le foto in vacanza in Islanda, dove entrambi, guarda caso, hanno trascorso dei giorni di relax negli stessi giorni.

Particolare, questo, che aveva fatto ipotizzare che Giulia avesse finalmente sostituito Andrea Damante con un nuovo amore. Niente di tutto ciò, parrebbe, visto che secondo i rumors delle ultime ore tra loro ci sarebbe solo amicizia: “Cristiano è un ragazzo fantastico, ma quando mi fidanzerò con qualcuno, sarò la prima a comunicarlo”. Se qualcuno tra i fan sperava che Giulia avesse iniziato un nuovo capitolo sentimentale della sua vita, quindi, rimarrà molto deluso.

La sexy influencer – Giulia è la più pagata in Italia dopo Chiara Ferragni e Mariano Di Vaio – ha speso qualche parola anche su Andrea Damante, suo storico ex fidanzato: “Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv”, ha dichiarato, caustica, a “Libero”. E’ ancora bellissimo il ricordo della partecipazione al GF Vip, un anno fa: “Era un gruppo incredibile e un’intesa reale tra i concorrenti. Si sono creati dei rapporti che sono durati anche dopo, come il mio con Ivana Mrazova. Quest’anno non sto guardando il programma e non posso esprimere un giudizio, ma immagino che, se gli ascolti non vanno benissimo, probabilmente mancano rapporti umani o non si stanno creando storie d’amore”.