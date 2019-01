Giulia Calcaterra è nata il 3 novembre del 1991 a Magenta ed è cresciuta a Cerano, in provincia di Novara. Giulia è diventata famosa grazie a Striscia la Notizia, il TG satirico in onda su Canale5, da quando è stata scelta come velina insieme alla compagna Alessia Reato. Dopo Striscia, La Calcaterra è tornata a studiare e poi si è reinventata come esperta di fitness. Nel 2017 è stata una concorrente de L’isola dei Famosi.

Nell’arco della sua giovane età Giulia Calcaterra ha riscontrato diversi problemi di peso, nonostante la propria carriera da sportiva cominciata da piccola. Dall’età di 8 anni ha praticato ginnastica artistica a livello amatoriale, poi è diventata tesserata con il Centro Ginnastica Moderna Cameri e ha vinto quattro medaglie d’argento e una d’oro. Si è ritrovata ad affrontare un periodo buio che si è ripercosso sulla forma fisica.

«Ho bei ricordi di Striscia, ma non di quello che è accaduto attorno a me in quel periodo: una velina dovrebbe trasmettere gioia, sorridere, io invece piangevo tutti i giorni. Ero depressa, triste, sono stata seguita anche da uno psicologo e il disagio si vedeva anche nel fisico: avevo 13 chili in più di oggi… Sono arrivata a Milano, a 21 anni da un paesino di provincia e sono stata una vittima di “bullismo mediatico”: sui social venivo presa di mira, mi arrivavano insulti pesanti e anche minacce di morte non è stato facile reagire. Quando poi sono tornata in Italia, dopo il mio viaggio, ho deciso di puntare tutto sullo sport e sul fitness: la ginnastica è sempre stata la mia grande passione fin da bambina, ho anche vinto delle medaglie. E curare molto il fisico mi fa stare meglio con me stessa».

Ciò l’ha resa una donna come tante altre, facendoci rendere conto che insicurezze ed abbattimenti colgono anche le belle ragazze.

Da qui l’idea di rimettersi in forma, prendersi cura di sé stessa, trattare il proprio corpo come un tempio e soprattutto creare un concept brand denominandolo SELVATICA.

SELVATICA è l’appellativo utilizzato dalle migliori amiche di Giulia Calcaterra per riferirsi a lei. Con la sua linea di bikini e copricostume, Giulia intende rivolgersi ad un pubblico femminile che si prende cura del proprio benessere psicofisico e che abbia fatto del fitness un mantra di vita. Ecco dunque apparire nella sua capsule collection un copricostume bianco, etereo, trasparente, come anche i costumi a due pezzi, super minimal e super lineari. La prima collezione riunisce pezzi unici che racchiudono l’animo della donna grintosa, sfacciata e avventurosa, volendo trasmettere sicurezza e audacia a chiunque voglia sentirsi così… SELVATICA!