Giorno della Memoria 2018: “Restiamo Umani”, 12 storie da non dimenticare

Dieci eroi che si sono opposti al nazismo, 11 motivi per restare umani, 12 storie per celebrare il Giorno della Memoria. La graphic novel “Restiamo umani” (Edizioni La Memoria del Mondo libreria editore) sarà presentata a La Tela di Rescaldina (MI) martedì 30 gennaio. All’osteria sociale interverranno lo sceneggiatore Francesco “Ive” Lombardo e l’editore Luca Malini per raccontare com’è nata la pubblicazione e i suoi contenuti. L’iniziativa è promossa da La Tela all’interno della rassegna “Incontro con l’autore” e in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria.

“Restiamo umani” è una raccolta di 12 storie reali che sono state reinterpretate e illustrate in 4 tavole l’una. Nella prima si racconta delle persecuzioni e delle vittime della tragedia dell’olocausto; dalla storia 2 alla 11 si raccontano le gesta di 10 personaggi che si sono opposti al regime nazista: si parte dai “Giusti” Gino Bartali, Don Mazzarello, Schivo, Calmeyer, Winton e Sendler, fino ad arrivare a Sophia Scholl, Audrey Hepburn, il generale Von Choltitz e Georg Elser. Nell’ultima storia si spiega l’importanza e il perché sia ancora necessario oggi celebrare il Giorno della Memoria. Ogni storia è caratterizzata da un’emozione che ha spinto i protagonisti a realizzare le proprie imprese.

Le storie sono state tutte sceneggiate da Francesco “Ive” Lombardo e sono state illustrate da 11 disegnatori diversi: Francesco Luini, Emanuele Leone, Fausto Chiodono, Andrea Panarotto, Riccardo Randazzo, Angelo Coletto, Andrea “Jimmy” Fontana, Nastasia Kirchmayr, Neeva, Toni Viceconti e Fabio Argentieri. La prefazione del libro è di Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi.

Inizio alle 21, ingresso libero.