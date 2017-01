Giorno della Memoria 2017: a Bologna le illustrazioni di Kichka

In occasione del Giorno della Memoria 2017, il Museo ebraico di Bologna ospita – in prima assoluta – la mostra dal titolo “MICHEL KICHKA. La seconda generazione “. Il pubblico avrà quindi modo di ammirare le opere dell’illustratore israeliano, disegni con alle spalle ben dieci anni di duro lavoro.

In attesa del Giorno della Memoria 2017 – giornata in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto – al Museo ebraico di Bologna apre “MICHEL KICHKA. La seconda generazione”, una mostra di tavole tratte dalla graphic novel “La seconda generazione” di Michel Kichka. Pubblicato due anni fa da Rizzoli Lizard, in questo libro viene affidata la testimonianza della Shoah ad un discendente diretto di chi è sopravvissuto ai campi di sterminio. Il padre dell’autore, infatti, è una delle poche persone scampate al campo di concentramento di Auschwitz.

La mostra “MICHEL KICHKA. La seconda generazione” – allestita in occasione del Giorno della Memoria 2017 a Bologna – racconta quindi la Shoah vista dagli occhi dei figli di un sopravvissuto: il padre di Kichka, pur non avendo mai raccontato dettagliatamente il suo passato ai propri figli, esprime infatti il proprio fardello nei gesti più semplici della vita quotidiana come può essere il gratificare il successo scolastico dei propri figli considerandolo una rivalsa su Hitler. E così, Michel Kichka si trova a raccontare la sua Shoah di seconda generazione, una Shoah fatta di silenzi e di quella paura di ferire un padre dalla sensibilità troppo delicata. La mostra, ad ingresso libero, è visitabile sino all’8 marzo. Per maggiori info: www.museoebraicobo.it.