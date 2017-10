Giornate FAI Autunno 2017: date ed appuntamenti da non perdere assolutamente

Tornano puntuali anche quest’anno le Giornate FAI d’Autunno che – insieme a quelle di Primavera – rappresentano due tra gli eventi culturali più attesi di tutto l’anno. In particolare, il pubblico avrà quest’anno modo di godere dell’apertura di 600 beni, alcuni dei quali accessibili straordinariamente per l’occasione.

Appuntamento a domenica 15 ottobre con la Giornata FAI d’Autunno, inserita all’interno del mese di campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia”. “La bellezza del nostro Paese è il nostro patrimonio più prezioso. Un patrimonio che sa stupirci ogni giorno e che non ci si stanca mai di scoprire. Un patrimonio che è importante conoscere, amare e proteggere” – si legge sul sito ufficiale del FAI – Fondo Ambiente Italiano a presentazione del nuovo appuntamento autunnale.

In particolare, tutti coloro che vorranno partecipare alla Giornata FAI d’Autunno avranno la possibilità di accedere a 600 luoghi, molti dei quali aperti straordinariamente per l’occasione, ma anche di prendere parte a 170 itinerari tematici. Saranno invece ben 3500 i volontari impegnati durante la Giornata FAI d’Autunno, occasione perfetta per scoprire bellezze italiane spesso nascoste ma anche per partecipare attivamente al progetto di recupero e difesa del patrimonio artistico-culturale della nostra Penisola. Ricordiamo infine che tutte le visite ai luoghi aperti avverranno a fronte di un contributo libero richiesto dai volontari (di 2,3 o 5 euro a secondo del luogo): l’intero ricavato della giornata, ovviamente, sarà impiegato a sostegno delle attività statutarie della Fondazione. Maggiori info su www.fondoambiente.it.

In copertina, Photo Credit: Uccio D’Agostino “Uccio2” – Wikimedia.org