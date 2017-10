Giornata FAI Autunno 2017: a Milano anche CityLife tra le mete da non farsi scappare

Torna puntuale anche quest’anno la Giornata FAI d’Autunno, l’appuntamento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano che prevede l’apertura di luoghi storici, beni culturali e bellezze italiane solitamente chiuse al pubblico. In particolare, l’appuntamento è per domenica 15 ottobre con 600 luoghi aperti al pubblico a fronte del versamento di una piccola somma che verrà utilizzata dal Fondo Ambiente Italiano per la cura del patrimonio disseminato lungo la nostra Penisola.

Ma quali sono le mete da non farsi scappare durante la Giornata FAI d’Autunno 2017? Da nord a sud Italia, domenica 15 ottobre ce n’è “per tutti i gusti” ma quest’oggi segnaliamo la possibilità di ammirare da vicino CityLife, il nuovo quartiere di Milano. I visitatori potranno infatti accedere all’imponente Torre Generali, di Zaha Hadid. La torre è la seconda ad essere costruita delle Tre Torri che compongono il CityLife Business & Shopping District, cuore del progetto CityLife insieme a Torre Allianz – progettata da Arata Isozaki con Andrea Maffei – e Torre Libeskind, i cui lavori sono in corso. Al termine della visita in Torre Generali sarà possibile accedere agli Orti Fioriti CityLife, progetto nato nel 2015 dall’obiettivo comune di CityLife e l’Associazione Orticola di Lombardia di promuovere il sapere e la tradizione italiana di orticultura e giardinaggio.

“Siamo molto contenti di sostenere anche quest’anno il FAI in occasione di un evento importante come la Giornata FAI d’Autunno. CityLife sta continuando nelle attività di riqualificazione dell’area dell’ex fiera, con le sue architetture di altissimo livello firmate dalle archistar del calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki, e Daniel Libeskind, ma anche con spazi per tutta la cittadinanza, come lo Shopping District di Piazza Tre Torri che verrà inaugurato il prossimo mese. Aprire le porte al FAI ci permette di fare conoscere meglio quest’area che, sempre più, sta diventando un punto di riferimento per la città e non solo” – ha affermato Armando Borghi, amministratore delegato di CityLife.

Photo Credit: CityLife – Courtesy of Havas PR Milan