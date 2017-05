Giornata dimore storiche 2017: oltre 300 residenze d’epoca aprono al pubblico

Torna anche quest’anno al Giornata Nazionale delle Dimore Storiche promossa dall’ADSI. Domenica 21 maggio 2017, quindi, oltre 300 residenze d’epoca disseminate per tutta l’Italia a migliaia di turisti italiani e stranieri che potranno visitare le dimore con guide d’eccezione.

In occasione dei 40 anni di ADSI, sarà una Giornata Nazionale delle Dimore Storiche molto speciale quella che si terrà domenica 21 maggio. L’apertura di oltre 300 residenze d’epoca, infatti, sarà anche l’occasione per il pubblico di ascoltare il racconto della storia delle residenze attraverso le parole di ciceroni d’eccezione, giovani studenti delle scuole medie superiori. Grazie alla partnership con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – i giovani studenti diventeranno guide d’eccezione nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro.

“La Giornata Nazionale rappresenta l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolar modo in questa edizione, i giovani sull’importanza della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali privati soggetti a vincolo, la cui tutela è affidata ai singoli proprietari” si legge sul sito ASDI nella pagina dedicata alla Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2017. Per info e programma completo è possibile consultare la pagina web dedicata.

Photo Credit: Facebook