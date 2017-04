Giornata della Terra 2017: significato ed eventi in Italia

Oggi, 22 aprile, si festeggia la Giornata della Terra o, come viene chiamato internazionalmente, l’Earth Day. Ma di cosa si tratta? Come dice il nome, è un intero giorno dedicato all’ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta che viene attualmente celebrato in 175 paesi.

La Giornata della Terra vede le sue origini nel 1969 quando l’attivista per la pace John McConnell propose – durante una conferenza dell’Unesco – di istituire un giorno dedicato al nostro pianeta: la proposta venne approvata nel 1970 e celebrata quindi per la prima volta il 21 marzo dello stesso anno ovvero il primo giorno di primavera nell’emisfero settentrionale. Successivamente, una proclamazione dello stesso McConnell – firmata dal Segretario delle Nazioni Unite – sancì che l’Earth Day sarebbe stato festeggiato ogni anno il 22 aprile. Da quell’anno, sono tanti gli eventi organizzati annualmente per celebrare il nostro pianeta.

E quest’anno? La NASA ha pensato di rendere “adottabili” alcune zone del pianeta, un’azione simbolica propedeutica a far sì che sempre più persone condividano – anche attraverso i social grazie all’hashtag #AdoptThePlanet – il proprio rispetto per l’ambiente e per la Terra. In particolare, da Washington a Roma si terrà la “Marcia per la Scienza”, una camminata simbolica di protesta nei confronti delle decisioni politiche che ostacolano la ricerca scientifica. Sempre a Roma – al Galoppatoio di Villa Borghese – verrà allestito il Villaggio della Terra: a Napoli la Giornata della Terra darà invece il via all’evento “Happy Earth Days”.