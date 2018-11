Giorgio Chiellini completamente nudo sui social … ma a sua insaputa! A combinare il ‘guaio’ Cristiano Ronaldo, che ancora in preda all’euforia per la vittoria della Juventus ieri contro il Milan ha scattato un foto negli spogliatoi dove sullo sfondo si vede il compagno di squadra senza veli. Il rossonero Bellanova ha chiesto all’asso portoghese di posare con lui in una foto e il caso ha voluto che nel momento in cui i due si facevano fare la foto insieme, dietro stesse passando Chiellini.

L’incidente hot si è verificato dopo Milan-Juventus, incontro vinto dai bianconeri grazie alla seconda rete – che ha decretato la vittoria – messa a segno proprio da CR7 dopo il vantaggio firmato da Mario Mandzukic. Così, negli spogliatoi di San Siro la richiesta di Raoul Bellanova a Ronaldo ha fatto di quello scatto una foto virale che sta rimbalzando da un social all’altro. Il giovane giocatore della primavera del Milan, dopo aver scattato un selfie con CR7 ha pensato bene di postarlo nelle sue Storie di Instagram. Gli utenti potevano non notare il particolare sullo sfondo? Certo che no! Così Chiellini nudo in pochi attimi ha fatto il giro del web.

L’ironia social è inarrestabile e subito sono partiti gli sfottò su Twitter. Cinguettii al vetriolo ed altri molto ironici subito si sono moltiplicati sui social, questo il loro tenore: “Da qui si vede meglio il fallo di Chiellini”, “About last night in primo piano CR7 sullo sfondo King Kong Chiellini, non ce la faccio, non riesco a smettere di ridere”, e poi ancora “Capitano complimenti ma meno male che Alex Sandro aveva i pantaloncini”. Qualcuno ha ironizzato anche sul giovane Bellanova “Voleva fare una foto con CR7 ma Chiellini gliel’ha rovinata”.