Giorgio Armani veste Richard Gere nel nuovo film “The Dinner”, ecco le sue migliori creazioni al cinema (foto)

Un sodalizio inossidabile quello che coinvolge Armani e il cinema hollywoodiano che in tante occasioni si è fregiato della collaborazione dell’iconico stilista per i costumi dei suoi film. La costumista Catherine George e il

regista Oren Moverman per la realizzazione del guardaroba di Richard Gere, protagonista del nuovo film The Dinner hanno voluto la consulenza di Re Giorgio.

Il personaggio interpretato da Gere, un politico statunitense molto in vista e che aspira alla carica di governatore, indossa abiti della linea Giorgio Armani per l’intera durata del thriller. Il guardaroba comprende, oltre a capi casual, abiti formali tra cui un completo blu navy con giacca a due bottoni e revers a lancia, un pullover a collo alto e un cappotto, entrambi in cashmere, tutti abbinati a un’ampia serie di camicie e cravatte. Giorgio Armani ha dichiarato: “è un piacere collaborare con Oren Moverman e Catherine George. Catherine comprende perfettamente la filosofia del mio design e la applica alla perfezione a Richard Gere, mio amico di lunga data. Come grande appassionato di cinema, è un onore poter dare il mio contributo alla realizzazione di un film. Il talento di Richard è una vera fonte d’ispirazione.”

A fargli eco il regista Oren Moverman ha dichiarato: “Se Richard Gere non fosse esistito, Armani avrebbe

dovuto inventarlo. Quando indossa il completo, non vedo soltanto il personaggio prendere vita alla perfezione, ma credo anche di aver sentito il suono di trombe celestiali e visto gli angeli commuoversi.”

Giorgio Armani ha collaborato alla realizzazione del guardaroba di vere e proprie pietre miliari del cinema, conferendo alle pellicole un valore e un’eleganza impareggiabili. Ecco qualche esempio.

GLI INTOCCABILI

GATTACA

MISSION IMPOSSIBLE

THE WOLF OF WALL STREET