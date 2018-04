Gioielli Primavera Estate 2018: Salvini presenta “Sunny”, la collezione omaggia la bellezza del Sole

Un segno perfetto, un disegno elegante, un simbolo prezioso che racchiude in sé il mondo Salvini. Con quest’idea nasce la nuova collezione SUNNY che si ispira alla tradizione della gioielleria classica per riproporla in chiave contemporanea. Pensata per le donne che vogliono ritrovare nella semplicità quotidiana la propria solarità, ha il tipico stile dinamico ed elegante di chi ama giocare con le tendenze.

Il gioiello rivela la sua anima in un’architettura evidente: le forme sono essenziali ma preziose e femminili, le bombature sono morbide e avvolgenti per restituire volume, le proporzioni sono perfette. Una fascetta si chiude su se stessa e diventa il motivo di una collezione da indossare tutti i giorni, per esprimere il proprio stile. Anelli, orecchini e collier rendono omaggio alla bellezza del sole, simbolo di vita.

La luce dei raggi risveglia un desiderio di gioia e si declina nelle tre tonalità dell’oro, bianco, giallo e rosé, per interpretare la magia delle sfumature fredde dell’alba, l’intensità di un pomeriggio d’estate, il romanticismo di un tramonto.