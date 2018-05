Gioielli Estate 2018, parla d’ordine ‘trasparenza’: scopri i modelli più trendy

Gioielli Estate 2018: quali sono i bijoux che vanno per la maggiore nella stagione estiva alle porte? Certamente quelli che seguono il tema floreale, le collane con le maxi pietre vistose, per le donne dalla forte personalità che non vogliono passare inosservate. Super trendy i chokers di ispirazione anni ’90, gli orecchini con le nappine per uno stile gipsy. Gioielli assolutamente pratici, realizzati in resina o plastica trasparente, perfetti per dare un tocco pop alla vostra estate.

Gli articoli di bigiotteria sono un must quest’anno: sì alle collane con brillanti e maxi pietre, orecchini a lobo, bracciali statement da sfoggiare a gruppi; gioielli in plexiglass e tanto altro. Accessori che non possono mancare, per un tocco di personalità al vostro outfit. Molto gettonati anche gli accessori di cristallo. Un oggetto prezioso, trasparente, puro, perfettamente esemplificato dalla Collezione Chanel Primavera Estate 2018, i cui protagonisti sono gioielli e accessori trasparenti.

Bijoux che abbiamo visto sfilare in passerella: orecchini con perle e gocce trasparenti che enfatizzano un gioco di luci e riflessi, attirando lo sguardo di chi li osserva. Bracciali rigidi in plexiglas ed altri costituiti da più fili di perle trasparenti intrecciati a gemme dai colori tenui. Orecchini a forma di fiore o di piccolo diadema, trasparenti. Ed è la trasparenza che caratterizza in primis i gioielli di questa estate 2018, insieme al tema floreale, a metà strada fra il romantico e il bucolico; quest’ultimo lanciato dalla supermodella Karlie Kloss tesimonial della campagna Primavera-Estate 2018 di Swarovski. La moda propone anche i maxi orecchini a cerchio, proposti in più colori o, appunto, trasparenti, simili a conchiglie, che ricreano un effetto ‘marino’. Emporio Armani propone addirittura orecchini trasparenti a forma di vela o di foglia, al fine di rievocare l’idea di movimento, fuggevolezza.