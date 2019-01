«GingersUnite!»: il tenero abbraccio del principe Harry alla bambina dai capelli rossi

Una folla si è radunata a Birkenhead, vicino Liverpool, per accogliere i duchi di Sussex Harry e Meghan, al primo impegno ufficiale del 2019. Nella Hamilton Square tutte le attenzioni erano rivolte su Meghan Markle, l’attrice americana in dolce attesa, che ha abbinato per l’occasione i colori forti rosso e viola, un accostamento più volte indossato dalla compianta Lady Diana. Dicevamo, tutti gli occhi erano puntati su Meghan, tranne quelli di una bambina, la quale per il principe Harry aveva preparato addirittura un cartello che recava su scritto: «#GingersUnite. I love You Harry», traducibile grossomodo dall’espressione italiana «Uniti dai capelli rossi. Ti voglio bene Harry!».

A riportare la notizia insolita, quanto tenera la royal reporter Rebecca English su Twitter. La piccola di appena 4 anni si chiama Eliza Morris, ed è legata al giovane Harry dal colore dei capelli. Il duca di Sussex, colpito, l’ha dolcemente abbracciata e poi incuriosito le ha domandato: «Ti piacciono i capelli rossi? Io adoro questo cartello, è fantastico». L’episodio, ripreso dalle telecamere è avvenuto prima che la coppia reale visitasse la Tomorrow’s Women Wirral, un’organizzazione che dà sostegno e aiuto alle donne.

L’episodio avvenuto a Birkenhead ricorda per certi versi un fatto accaduto anni fa a Lady D, nello specifico al 15 settembre 1984, il giorno di nascita di Harry. Come si è visto nei documentari TV sulla royal family, ma come pure hanno riportato i principali tabloid britannici, tra cui il famoso The Mirror, quando Lady Diana ha dato alla luce Harry, le prime parole del principe Carlo furono: «Oh, Dio, è un maschio. E ha persino i capelli rossi!». Secondo i rumor, infatti, Carlo dopo William avrebbe voluto una femmina a tutti i costi. A raccontare tale aneddoto la stessa Lady D in un’intervista rilasciata qualche anno dopo, quando Harry aveva circa 7 anni. Sui capelli rossi di questi si è scritto tutto e il contrario di tutto, qualcuno è arrivato addirittura a mettere in discussione la paternità del secondogenito di Lady Diana. Oramai è acqua passata e chissà che il bambino o bambina (non è stato ancora rivelato il sesso del nascituro) che Meghan aspetta non abbia lo stesso colore dei capelli del suo papà. Quel che è certo è che nascerà in primavera, se tutto va bene ad aprile.