Gigi Hadid malattia: "Il mio corpo sta cambiando, ma c'è un motivo e non è bello..."

Jelena Noura “Gigi” Hadid è una supermodella statunitense. Figlia dell’operatore immobiliare arabo-palestinese Mohamed Hadid e dell’ex modella olandese Yolanda Foster (nata Van den Herik), Gigi ha due fratelli: una sorella minore, Bella Hadid, e un fratello minore, Anwar; entrambi modelli. Ha anche due sorellastre maggiori da parte di padre, Marielle e Alana. Dopo il divorzio dei suoi genitori la madre ha sposato il produttore musicale David Foster, facendo di lui il suo patrigno. Diplomatasi nel 2012 al liceo di Malibù, si è successivamente trasferita a New York per dedicarsi agli studi e alla carriera da modella. In passato è stata molto criticata per i cambiamenti del suo corpo. Ma c’è una ragione ben precisa ed è la sua malattia.

Gigi Hadid malattia: “Il mio corpo sta cambiando…”

Gigi Hadid nei mesi scorsi ha annunciato la sua malattia: “Non sprecherò altro tempo a giustificare il mio aspetto fisico come peraltro non dovrebbe fare nessuno che non corrisponda alle vostre aspettative di bellezza. Non voglio giudicare gli altri, ma per certo le droghe non sono cose da me, quindi non mettetemi quell’etichetta solo perché non avete capito i cambiamenti del mio corpo. Come tutti sto maturando con il mio fisico – ha scritto sui social – Quando ho cominciato a lavorare, a 17 anni, non mi era ancora stata diagnosticata e quanti mi definivano troppo grande per questo settore, vedevano infiammazione e ritenzione idrica dovuta alla sindrome. Negli ultimi anni sono stata curata per alcuni sintomi, come l’affaticamento e i problemi di metabolismo. Ho fatto anche un trattamento olistico che ha aiutato il bilanciamento della mia tiroide. Ho sempre mangiato nello stesso modo, solo che adesso sono più in salute. Posso sembrare a voi troppo magra, ma non è che voglio essere magra, sto solo meglio internamente”.

Gigi Hadid malattia: cos’è la tiroidite di Hashimoto?

La società italiana di endocrinologia la chiama, scientificamente, tiroidite di Hashimoto e la definisce una malattia autoimmune. “Il sistema immunitario dell’organismo (che normalmente lo protegge e lo aiuta a combattere le infezioni) produce sostanze dette anticorpi che attaccano la tiroide, la rendono incapace di produrre sufficienti quantità di ormoni; la ghiandola può anche essere ingrossata”. È la principale causa dell’ipotiroidismo, lo scarso e lento funzionamento della tiroide. In genere riguarda più le donne che gli uomini (soffre di ipotoroidismo il 15% delle donne ultrasettantenni e le donne sono 7 volte più soggette degli uomini alla patologia) e le persone che hanno una storia familiare di malattie della tiroide. Aumenta, lentamente, negli anni, ma se non curata, la tiroide di Hashimoto può portare complicazioni come aumento del volume della ghiandola con difficoltà nella respirazione e nella deglutizione, ma anche scompenso cardiaco e depressione.