Gigi Buffon e Alena Seredova hanno davvero poco da dirsi. Dopo undici anni d’amore e un matrimonio fallito a causa dei tradimenti di lui, lasciato dalla modella ceca che apprese dai giornali della sua relazione extraconiugale con la giornalista Sky, Ilaria D’amico, la ex coppia è legata da figli. Ed è proprio per il bene dei due piccoli che il rapporto tra loro è rimasto ‘pacifico’ sebbene fatto di musi lunghi.

A provarlo le foto del loro ultimo incontro avvenuto a Torino: l’alta tensione è palpabile. L’ex portiere della Juventus e la showgirl mantengono le ‘distanze di sicurezza’ mentre accompagnano i figli a scuola. I due si sono separati dal 2014 e oggi l’acredine reciproca sembra non essere stata superata. Il clima dell’incontro non è affatto disteso. La bella Alena ha trascorso un’estate felice insieme ai suoi pargoli e al nuovo compagno Alessandro Nasi, ma diventa scura in volto quando è costretta ad incontrare l’ex marito. Le ferite causate dal tradimento sembrano non essersi completamente rimarginate. Negli scatti pubblicati in esclusiva dal Settimanale Nuovo si vede l’incontro tra la modella e Gigi Buffon: tra loro musi lunghi e imbarazzo. Lui ora vive a Parigi e lei ha appena traslocato, sempre a Torino.

Alena era ed è rimasta juventina. In assenza del’ex coniuge, per lei ora sarà più facile frequentare l’Allianz Stadium insieme ai figli e non rischiare più di fare incontri imbarazzanti in tribuna. Viste le immagini del settimanale, infatti, tra i due a Torino il clima era a dir poco gelido. Quando torna dal suo Nasi, invece, alena riacquista serenità e ritrova il sorriso …