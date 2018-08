Gianluca Vacchi Instagram video: ecco gli interni del suo lussuoso jet privato (e parte il balletto social!)

Gianluca Vacchi gossip: il ricco imprenditore quest’anno ha scelto Ibizia, isola della Baleari tra le più gettonate del Mediterraneo per la movida e la elevata presenza di poersonaggi famosi, è tornato a fare impazzire i suoi 11 milioni di follower su Instagram con un nuovo video girato all’interno del suo jet privato. Auto ironico come sempre, finge di dormire e poi si sveglia durante il volo, quindi si mette a ballare! Il balletto social è accompagnato dal sound del reggaeton. L’imprenditore si è fatto filmare mentre ancheggia e scherza con altri amici a bordo del velivolo, la location stavolta è sui generis: il suo jet privato! L’imprenditore miliardario e dj lo aveva già mostrato ai suoi follower su Instagram, giacché come suo solito condivide con chi lo ama tanti pezzetti della sua vita privata.

Ama ostentare il lusso e la ricchezza che connotano la sua vita patinata, Vacchi, e nel video in questione scherza e finge di essere stato svegliato dall’irresistibile ritmo del reggaeton. Gianluca Vacchi nel filmato lo vediamo dapprima disteso e addormentato sullo spazioso sedile, poi d’improvviso si sveglia al suono della musica e all’inizio sembra infastidito dal rumore. Poi il sound lo rapisce ed ha inizio il balletto-show mentre il jet è in volo. Il suo jet privato, suo mezzo di trasporto in queste vacanze estive dove a Ibizia sta facendo il dj, mostra degli interni eleganti ma sobri.

I colori chiari e neutri caratterizzano l’ambiente riservato ai passeggeri, con comode poltrone in pelle di colore grigio chiaro e pavimento dello steso colore. Gianluca Vacchi dorme nel sedile posto più avanti, fino a quando parte la musica cui non sa resistere … L’imprenditore manda a quel paese con la mano l’autore di quel fuori onda non previsto, finge di svegliarsi a fatica e si prende a ‘schiaffi’ in faccia. A quel punto tutto è pronto per il balletto in giro per l’aereo: Vacchi si alza in piedi, indossa solo un paio di pantaloni bianchi ed è a torso nudo, i tatuaggi in vista e parte la danza!