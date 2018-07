Gianluca Vacchi estate 2018, i guai finanziari sono un ricordo? Ecco le ultimissime su Mister Enjoy

Gianluca Vacchi oggi lo vediamo con un fisico tonico, capelli brizzolati, corpo pieno di tatuaggi e un sorriso “furbetto” che ha conquistato tutti i suoi follower su Instagram. La fama raggiunta da giugno 2016 non era prevista per l’imprenditore milanese che, adesso, continua a divertirsi sui social network e non manca a ospitate televisive. Il suo rapporto con i giornalisti è abbastanza buono, specie con Nicola Porro, conduttore di Matrix, programma in onda su Canale 5 dove è stato ospite proprio Gianluca Vacchi. Oggi vediamo il vecchio amico di Bobo Vieri in forma smagliante e con una fidanzata bellissima al suo fianco. Ma durante la puntata di Matrix, abbiamo potuto ammirare un Gianluca Vacchi in versione trentenne.

Gianluca Vacchi da giovane: le foto che lasciano di stucco

Il risultato è stato del tutto sorprendente con due personaggi completamente diversi tra loro. Eppure si tratta pur sempre della stessa persona. Il restyling di Gianluca Vacchi non è passato inosservato. Ad esempio? In questa prima foto mostrata da Matrix vediamo le braccia già tatuate a 30 anni ma un outfit completamente diverso: pantaloni color nocciola e una maglietta bianca semplice, non certamente le gran camicie che sfoggia oggigiorno Gianluca Vacchi. E poi i capelli, castani e tirati indietro, non brizzolati e bianchi che lo fanno essere ambito da molte donne oggi.

L’outfit di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è cambiato parecchio negli ultimi vent’anni. Ma non ha mai perso la goliardia e lo stile alquanto discutibile come si può notare nella seconda foto resa pubblica da Nicola Porro: mocassino nero, giacca rossa, poltrona for “U.S.A”. Insomma, già a 30 anni, seppur diverso fisicamente, Gianluca Vacchi non esitava a farsi notare.

Il cambiamento di Gianluca Vacchi, re dei social ormai da due anni. Dopo aver affittato per l’estate la sua villa da sogno in Sardegna, a Gianluca Vacchi non resta che chiudersi nell’Eremita, la sua dimora lussuosa a Bologna, nella sua città natale. Tra sedute in palestra, giri in moto per i vialetti verdi della tenuta e danze scatenate sulle poltrone della magione. Gianluca Vacchi e la sua nuova casa a Bologna. Come riporta TgCom24, Mister Enjoy dice addio feste a bordo piscina della H2O tra ospiti vip e ballerine improbabili, la stagione calda di Vacchi parte da Bologna e dal suo nido d’amore immerso nel verde. Per allenarsi c’è un intero piano dedicato, con tanto di attrezzature sportive per tutti i gusti. Al primo piano il salotto, la sala da pranzo, lo studio e le stanze da ricevimento. Gli spazi sono ampi, tanto che Vacchi li può attraversare in moto o in minicar, come fa vedere su Instagram. E al momento, però, Gianluca Vacchi non ha mostrato immagini della camera da letto e della enorme cabina armadio della sua partner. L’avevamo già vista ai tempi in cui Vacchi era fidanzato con Giorgia Gabriele…

Gianluca Vacchi e i guai finanziari della estate 2017

Guai finanziari per l’imprenditore Gianluca Vacchi. Mister Enjoy, noto in Italia non solo per la sua bella vita documentat sui social, è stato sottoposto a pignoramento di beni e azioni per un prestito non restituito: avrebbe accumulato un debito da 10 milioni di euro con la Banca Popolare di Milano, senza averlo onorato nei tempi previsti. Da qui il sequestro di yacht, ville, azioni e quote del golf club Casalunga di Castenaso. Secondo quanto riportano in edicola i quotidiani del gruppo QN, Gianluca Vacchi, adesso anche dj ambito in tutta Europa, sarebbe finito nei guai a causa di “un prestito da 10 milioni e mezzo di euro ottenuto dalla First Investment Spa, la holding di partecipazioni di cui Vacchi è amministratore unico“: cifra che andrebbe ad aggiungersi ad altri 20 milioni di rosso, per 30 milioni di passivo totali. Certo, questa non è una novità per Gianluca Vacchi: non è la prima volta che Mister Enjoy ha dei problemi con le banche. Era già successo per una villa a Porto Cervo, 6 milioni di prestito non interamente restituiti.