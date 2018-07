Gianluca Vacchi, in affitto villa extra lusso in Sardegna per 270mila auro al mese (FOTO)

Gianluca Vacchi, in affitto villa extra lusso in Sardegna alla stratosferica cifra di 270mila auro al mese! Chiamarla dimora, casa, abitazione, villa (o fate voi) è sempre e comunque riduttivo. Reggia forse è il termine più appropriato vista la sontuosità dei suoi ambienti. Mister Enjoy la chiama H20 e in più occasioni l’ha mostrata via Instagram, nelle Stories, ai suoi follower.

Ubicata ovviamente in Costa Smeralda, per questa stagione 2018 non sarà cornice dei fasti estivi del miliardario più social al mondo, poiché Vacchi è impegnato a fare il dj a Ibiza, dove si sta godendo un periodo di vacanza e ‘lavoro’ insieme alla inseparabile fidanzata Sharon Fonseca, modella venezuelana. La maxi reggia – rigorosamente vista mare e con mega piscina panoramica – è dotata di camino, palestra e spa. Nel prezzo dell’affitto stellare richiesto è compreso anche il compenso per il personale di servizio e l’utilizzo della macchina con autista. La dimora di un Re, insomma!

Cifra da capogiro che sembra la quotazione per l’acquisto di un’intera casa, ma in realtà è solo il prezzo da pagare per affittare la villa in Sardegna del miliardario famoso per i suoi balletti social. In questa estate 2018 Vacchi sarà in tour per le discoteche di tutto il mondo, da qui la decisione di mettere in affitto la sua preziosissima residenza sarda. L’H20 ha sede sulla collina di Abbiadori, e ha una vista panoramica su tutto il golfo che toglie letteralmente il fiato! L’interrogativo è solo uno: riuscirà Vacchi a trovare un inquilino che possa permettersi di pagare 270mila euro al mese?!