Gianfranco Ferré. Moda, un racconto nei disegni: la mostra a Cremona (foto)

Dal 21 aprile al 18 giugno 2017, a Cremona, debutta la mostra “Gianfranco Ferré. Moda, un racconto nei disegni“. Saranno presentati oltre cento schizzi autografi dello stilista, esposti in gruppi sulla base di affinità tematiche o cromatiche, per comunanza di tratti o di accorgimenti grafici nello spazio straordinario del Centro Culturale Santa Maria della Pietà, in Piazza Giovanni XXIII, ambito di riferimento per fumetto, grafica, incisione e disegno: una valenza sicuramente importante da segnalare. La mostra include anche alcuni abiti, che sono autentica trasposizione del progetto e della poesia, espressi nei disegni, nella realtà: volumi e forme, materiali, lavorazioni, pizzi e ricami.



Abito -bustier a ruote sovrapposte in taffetà di seta impunturato. Cintura a fiocco in duchesse di seta rigata. Alta Moda, Autunno/Inverno 1987. Pennarello nero china, pennarello colorato su carta

Mantello in taffetà e velluto di seta impunturati. Abito in velluto di seta. Alta Moda, Autunno/Inverno 1988. Matita, pennarello nero china, pennarello colorato su cartoncino



Top in velluto di seta. Gonna in organza di seta a stampa paisley con ricami e applicazioni di pietre. Crinoline in tulle plissettato. Scialle in tela di lana a stampa paisley con ricami e applicazioni di pietre. Alta Moda, Autunno/Inverno 1988. Matita, pennarello nero china, pennarello colorato, polvere oro e argento, inserti foto “polaroid ” su cartoncino

Caftano in seta e lurex stampata con ricami e paillette applicate. Prêt-à-Porter, Primavera/Estate 1990.Matita, pennarello nero china, pastello a cera, polvere oro su cartoncino



Camicia in organza di seta. Gonna in organza di seta doppiata in taffetà di seta. Alta Moda, Primavera/Estate 1988. Pastello a cera su cartoncino

Caban in lino. Camicia in organza di seta. Gonna in lino. Prêt-à-Porter, Primavera/Estate 1985. Pennarello nero china, pastello a cera su carta

Trench in grisaglia di seta. Prêt-à-Porter, Primavera/Estate 1988. Matita, pennarello nero china, pennarello colorato su cartoncino



Giubbotto in tulle con ricami oro. Prêt-à-Porter, Autunno/Inverno 1990. Pennarello nero china su cartoncino