Giacomo Urtis polemica sulle sue qualifiche di “chirurgo dei vip”, Nina Moric affonda

Bufera su Giacomo Urtis, concorrente dell’Isola dei Famosi ma, soprattutto, chirurgo plastico dei vip. Questa la qualifica di cui l’uomo si è sempre fregiato. Non è d’accordo la Sicpre, Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, che ha diffuso una nota in merito: “ Per potersi definire chirurgo plastico e chirurgo estetico occorre aver conseguito la Specialità in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, che si ottiene con un esame al termine un corso di 5 anni che segue alla laurea in Medicina e Chirurgia. Giacomo Urtis, che è un medico Specialista in Dermatologia e Venerologia, non può fregiarsi di questo titolo” firmata dal presidente Paolo Palombo.

Mentre Urtis minaccia di ricorrere alle vie legali dall’Honduras, in Italia Nina Moric non perde occasione per dire la sua in merito alla legittimità dei titoli del chirurgo, con non poca ironia: “La notizia che Giacomo Urtis non sia in realtà un chirurgo plastico, sappiate che non sconvolge nessuno. Chiunque si fosse avvicinato ai suoi studi di Milano e Roma, sapeva benissimo che in realtà lui operazioni non ne faceva, ma bensì si limitava a procacciarne ad altri. Nemmeno l’omino con le lucine rosse dell’allegro chirurgo si sarebbe fatto operare da lui.I giornali e le TV lo hanno sempre definito tale, ma li se indagassimo su chiunque altro, ci renderemmo conto di come i disoccupati vengano etichettati come imprenditori, le puttane come donne dedite solo al lavoro e la famiglia, mentre invece qualche salutista si rivelerebbe un tossico o un alcolizzato. Ma questa è un’altra storia“.

Insomma, la situazione inizia a farsi spinosa: Urtis intende rispondere legalmente a queste accuse, chissà se la redazione intenderà mostrare al concorrente anche il commento al vetriolo della Moric…