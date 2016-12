Ghepardi in via d’estinzione: gli scienziati lanciano l’allarme per questi meravigliosi animali

I Ghepardi sono animali eleganti, sinuosi: felini simbolo di bellezza ed eleganza e rischiano ufficialmente l’estinzione. A lanciare l’allarme sono gli scienziati attraverso uno studio pubblicato su Pnas, ci sarebbero soltanto 7.100 esemplari allo stato selvatico al mondo.

In Asia sono praticamente scomparsi, mentre è in Africa che si concentrano i pochi rimasti. I ghepardi sono gli animali terrestri più veloci al mondo e se non verranno presi accorgimenti urgenti volti alla loro conservazione sono destinati a sparire in pochissimo tempo. Zoological Society of London, Wildlife Conservation Society e Panthera denunciano che i ghepardi sono stati cacciati dal 91% del loro territorio.

A peggiorare una situazione già così pecaria si aggiungono bracconaggio e commercio illegale di esemplari come animali esotici domestici. L’uomo è il principale fautore di questa decimazione e gli scienziati richiamano in primis l’Iran, fra gli habitat naturali di questi felini, che ha l’onta di aver praticamente portato già alla totale sparizione questi magnifici animali.